Иск: Шон Комбс упоминал, что убил Тупака Шакура во время угроз изнасилованному мужчине

В июле 2025 года Шона Комбса признали виновным в перевозке людей через границы штатов для сексуализированных контактов под воздействием наркотиков. Его осудили на 4 года и 2 месяца заключения. Присяжные оправдали артиста по обвинениям в рэкете, а также сговоре с целью совершения сексуализированных преступлений и торговле людьми. За эти преступления ему грозило пожизненное заключение.