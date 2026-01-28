Рэйф Файнс поставил оперу «Евгений Онегин» в парижской Гранд-опера

Британский актер Рэйф Файнс выступил режиссером оперы. Он создал новую версию «Евгения Онегина» для парижского театра Гранд-опера. Об этом написал Independent.
Постановку представили во французской столице 26 января. Участники спектакля назвали ее кинематографичным. Файнс, как отметили они, будто бы снял персонажей оперы крупным планом.
«Мое знакомство с „Евгением Онегиным“ началось еще тогда, когда я учился на актера, и библиотекарь нашей академии, которая также была преподавателем, предложила мне прочитать роман Пушкина в стихах на английском языке, потому что этот персонаж мог бы меня заинтересовать, возможно, для прослушивания. Я прочитал его. Я был полностью очарован стихотворением и персонажем», — рассказал Файнс.
Главную роль в спектакле исполнил баритон Борис Пинхасович. В образе Татьяны на сцене предстала сопрано Ружан Манташян, а в образе Ленского — тенор Богдан Волков. Артисты репетировали в течение менее чем двух месяцев.
Посмотреть «Евгения Онегина» в режиссуре Файнса можно будет вплоть до 27 февраля. Запланированы 11 спектаклей, билеты на них уже распроданы. Телеканал France TV покажет видеоверсию постановки 9 февраля.
Александр Пушкин написал «Евгения Онегина» в период с 1823 по 1831 год. Роман превратился в оперу в 1879 году. Музыку к ней написал Петр Чайковский, а либретто — Константин Шиловский.
«Евгения Онегина» неоднократно ставили как на сцене, так и в кино. Файнс сыграл героя в фильме «Онегин» 1999 года. Картину сняла его сестра Марта. Роль Татьяны в ней исполнила Лив Тайлер.
В Гранд-опера недавно объявили, что в 2028 году музыкальным директором театра станет дирижер Семен Бычков. Это он пригласил Файнса к постановке новой версии «Евгения Онегина».
«Его телефонный звонок пробудил во мне любовь, или, скорее, вновь пробудил мою любовь к Пушкину, но, конечно, опера была для меня чем‑то новым. У меня было инстинктивное чувство, что при поддержке и руководстве Семена я смогу справиться с этим», — поделился Файнс.