Миусская дюна вновь выросла в Москве после снегопадов

Создатель секс-мода для The Sims 4 рассказал, что его запускают около 400 тыс. раз в день
Би-би-си представила первый трейлер сериала-адаптации «Повелителя мух»
Единственный офлайн-магазин «Лавки» закрылся
В Москве утвердили архитектурную концепцию новой станции метро «Достоевская»
Стивен Сигал выставил на продажу свой элитный дом на Рублевке
13 спортсменов из России выступят на Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе
Двухлетний Джуд Оуэнс из Манчестера стал самым юным обладателем двух рекордов Гиннесса по снукеру
Гильермо дель Торо анонсировал расширенную версию «Франкенштейна»
«Рокки — это я» выйдет в российский прокат
Датчанин спел сыну песню, в которой признался ему в любви на 521 языке
Кико Костадинов и Crocs представили первую совместную коллекцию обуви на Парижской неделе моды
Минздрав утвердил стандарт лечения гриппа
LEGO представила коллекционный шлем Саурона из «Властелина колец»
Сериал Netflix «Случится что‑то ужасное» выйдет 26 марта
Появился тизер-трейлер детективной драмы «На льду»
Комедия Оливии Уайлд «Приглашение» продана студии A24 на кинофестивале «Сандэнс»
Четвертый сезон «Теда Лассо» выйдет летом 2026 года. Посмотрите первые кадры
Байкал, Карелия и Петербург — самые красивые места для зимнего отдыха по мнению россиян
Nike выпустил кроссовки в коллаборации с «Очень странными делами»
Спрос на осиновые колья у россиян в 2025 году вырос в четыре раза
В Краснодаре уличным музыкантам запретят выступать с 13.00 до 15.00
Минздрав установил нормы времени по прикладыванию ребенка к груди после родов
Режиссер Сэм Рейми раскрыл рецепт идеальной искусственной крови для фильмов
Число живущих в условиях экстремальной жары людей может удвоиться к 2050 году
Кеке Палмер грабит магазины Деми Мур в тизере-трейлере комедии «I Love Boosters»
Халли Берри сыграет лидера страны в экранизации романа «Президент пропал» Билла Клинтона
Aphex Twin с забытым треком, ставшим вирусным хитом, обогнал по популярности Тейлор Свифт
A$AP Rocky представил коллекцию игровых обложек для нового альбома

Миусская дюна вновь выросла в Москве после снегопадов

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

На Миусской площади после сильных снегопадов вновь образовался большой сугроб, который прозвали миусской снежной дюной. Об этом сообщает РБК.

Утром 28 января корреспондент «Москвы 24» передавал, что подойти к сугробу не получится ― «все огорожено для безопасности москвичей». "Вечеринки, съемки рилсов и посиделки с гитарой отменяются", - сообщал телеканал. 

Репортер оценил высоту дюны примерно в четыре метра. Пик снегопадов, по прогнозам синоптиков, придется на 28 января, а 29-го числа снег продолжит идти. Это может увеличить размеры дюны. 

Кучи снега на Миусской площади появляются в снежные зимы ― коммунальщики свозят сюда снег и перекрывают движение для транспорта. Феномен миусской дюны появился в 2018 году, когда ее обнаружила студентка Анастасия Кайнеанунг и создала ее фан-сообщество. 

Широкую известность сугроб получил в январе 2026 года. По словам пресс-службы городской достопримечательности, за несколько дней дюну посетили 25 тыс. человек, а ее высота достигла 6 метров. 

14 января на большом сугробе организовали стихийный праздник. Около 200 авантюристов собрались на вершине дюны, чтобы покататься с горки, поиграть в карты на картонке, потанцевать, попеть песни в караоке-микрофон и послушать выступление Лизы Громовой. О том, как прошла сходка, можно прочитать в материале «Афиши Daily». К 18 января снег с дюны полностью вывезли. 

Расскажите друзьям