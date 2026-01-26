Трэвис Скотт появился в новом тизере «Одиссеи» Кристофера Нолана
В Милане откроют для публики фреску Леонардо да Винчи в замке Сфорца

Фото: Reda/Getty Images

В Милане откроют для публики фреску в замке Сфорца, которую создал легендарный художник Леонардо да Винчи. Об этом написал Phys.

Работу можно будет увидеть во время зимней Олимпиады. Ранее она была недоступна для посетителей, ее скрывали шестиметровые строительные леса. На фреске изображена пергола, увитая цветущими ветвями.

Согласно историческим документам, да Винчи начал работу над фреской, но не закончил ее. В 1498 году ему пришлось бежать, поскольку в город ворвались французские войска.

При французском правлении роспись, покрывающая потолок и часть стены, была заштукатурена. Произведение обнаружили снова лишь в начале XX века в ходе реставрационных работ.

Открытие для публики фрески Леонардо символично. Дизайн олимпийского факела основан на геометрических исследованиях художника.

Гостям Италии предложат подняться на строительные леса и понаблюдать за работой реставраторов. Увидеть роспись можно будет с 7 февраля по 14 марта, после чего ее вновь закроют на 1,5 года для завершения работ.

