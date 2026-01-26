«Читай-город»: Достоевский стал самым популярным писателем у россиян в 2025 году

В «Читай-городе» отметили, что спрос на произведения Михаила Булгакова за 2025 год снизился на 31%. В топ-10 самых продаваемых классических произведений 2025 года также попали «Идиот» и «Белые ночи» Федора Достоевского, «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Отцы и дети» Ивана Тургенева, «Горе от ума» Александра Грибоедова, «Мертвые души» Николая Гоголя, «Мы» Евгения Замятина, «Обломов» Ивана Гончарова. В общий список 50 лучших также вошли «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, «Вишневый сад» Антона Чехова, «Анна Каренина» и «Война и мир» Льва Толстого, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Лолита» Владимира Набокова, «Тихий Дон» Михаила Шолохова и «Евгений Онегин» Александра Пушкина.