«Макдоналдс» вновь выпустит культовые игрушки-трансформеры из 80-х

Фото: Visual Karsa/Unsplash

«Макдоналдс» на волне тренда «2026 — это новые 2016» объявил о возвращении в детские наборы Happy Meal легендарных игрушек-трансформеров Changeables, впервые появившихся в конце 1980-х годов.

Официального пресс-релиза не было, но старший директор по маркетингу «Макдоналдса» Гийом Юэн лично анонсировал новинку в соцсети X: «Changeables возвращаются 27 января. Это обновленные версии роботов и динозавров из оригинальных коллекций 1987, 1989 и 1990 годов».

1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8

Игрушки, стилизованные под продукты из меню «Макдоналдса», можно превращать в фигурки роботов, динозавров или других персонажей по принципу трансформеров. Реакция в сети была восторженной: «О, Боже, это возвращает меня в детство». 

Старые Changeables до сих пор активно продаются на eBay, а тизерное видео с новыми игрушками набрало десятки тысяч просмотров.

