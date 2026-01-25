«Макдоналдс» вновь выпустит культовые игрушки-трансформеры из 80-х

«Макдоналдс» на волне тренда «2026 — это новые 2016» объявил о возвращении в детские наборы Happy Meal легендарных игрушек-трансформеров Changeables, впервые появившихся в конце 1980-х годов.
Официального пресс-релиза не было, но старший директор по маркетингу «Макдоналдса» Гийом Юэн лично анонсировал новинку в соцсети X: «Changeables возвращаются 27 января. Это обновленные версии роботов и динозавров из оригинальных коллекций 1987, 1989 и 1990 годов».
Игрушки, стилизованные под продукты из меню «Макдоналдса», можно превращать в фигурки роботов, динозавров или других персонажей по принципу трансформеров. Реакция в сети была восторженной: «О, Боже, это возвращает меня в детство».
Старые Changeables до сих пор активно продаются на eBay, а тизерное видео с новыми игрушками набрало десятки тысяч просмотров.