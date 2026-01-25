Умер эпидемиолог Уильям Фейги, чья стратегия вакцинации помогла победить оспу

Он разработал и внедрил метод «кольцевой вакцинации», который стал поворотным в борьбе с болезнью. Вместо массовой вакцинации всего населения стратегия предполагала выявление каждого случая оспы, изоляцию заболевшего и немедленную вакцинацию всех, кто с ним контактировал.