Dr Pepper сделал рекламу с джинглом, который в шутку придумала пользовательница тиктока

«Я постоянно пишу музыку, и было потрясающе наблюдать, как то, что я создала, стало настоящим, профессионально спродюсированным произведением в рекламе для всей страны», — рассказала Romeo. Неизвестно, получила ли она вознаграждения за сотрудничество.



Недавно McDonald’s в Нидерландах удалил рекламу, сделанную с помощью ИИ. В ролике со слоганом «Самое ужасное время года» изобразили сцены рождественского хаоса: Санта-Клаус попал в дорожную пробку, а велосипедист с елкой не смог проехать по дороге. Видео раскритиковали в соцсетях.