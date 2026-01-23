Гарри Стайлз выпустил новый трек и объявил о туре с резиденциями в семи городах мира
В одной из школ Якутска появился робот-официант
Посещаемость московских музеев и выставок выросла на 30% за 2025 год
Женщины в России чаще заказывают готовые салаты, а мужчины — бургеры
Приквел «Игры престолов» «Рыцарь Семи Королевств» стартовал с рекордным показателем для HBO Max
Netflix закрыл сериал «Покинутые» с Леной Хеди и Джиллиан Андерсон после первого сезона
«Кристоферы» Стивена Содерберга получили дату релиза — 10 апреля
Daily Mail: Бруклин Бекхэм хочет выпустить откровенные мемуары после скандала с семьей
«Афиша» и «2ГИС» подготовили маршрут для студентов — подборку развлечений на 25 января
Синоптик: в Москве на следующей неделе ожидается оттепель
Культовый сингл The Cure «Boys Don’t Cry» достиг миллиарда прослушиваний на Spotify
«Прости, Марк, нам нужна твоя помощь»: вышел трейлер четвертого сезона «Непобедимого»
Онегин и Воланд: россияне назвали литературных героев, с которыми бы провели студенческое время
Минпросвещения хочет сократить часы изучения иностранных языков для школьников 5–7-х классов
Фильм «Пчеловод-2» с Джейсоном Стэтемом выйдет 15 января 2027 года
Александер Скарсгорд признался в любви к музыке Чарли XCX после совместных съемок
Житель Финляндии отсудил у компании деньги за увольнение из‑за смерти кота, но позже умер сам
Мартин Шорт испортил торт на свадьбе Селены Гомес
Софи Тернер заявила, что Лара Крофт в ее исполнении не будет «секс-бомбой»
Мультипликатор Константин Бронзит назвал чудом третью номинацию на «Оскар»
Дочь Михаила Барышникова пробивается в фэшн-бизнес в трейлере комедии «Идиотка» с Камилой Мендес
Розанна Аркетт снимется в драме о взрослении «Северное сияние»
Сыгравшие хоккеистов актеры сериала «Жаркое соперничество» поучаствуют в эстафете олимпийского огня
Российские полярники вырастили арбузы на станции «Восток»
Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира
Полина Лурье продолжит судиться с Ларисой Долиной
Battlefield 6 — самая продаваемая игра 2025 года в США
Пилоту, посадившему самолет в поле под Новосибирском, предъявили иск на 118 млн рублей

ЛДПР анонсировала создание собственной криптовалюты — «Жириновский-койн»

Фото: Госдума РФ

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) провела в Москве «первый политический криптофорум» и анонсировала работу над созданием собственной криптовалюты.

Она может получить название «Жириновский-койн», «ВВЖ-койн» или «койн Жириновского». По словам советника руководства партии Дмитрия Шатунова, проект рассматривается как инструмент популяризации цифровых финансов.

Он отметил, что в партии уже предпринимались предварительные шаги в этом направлении и планируют вернуться к реализации после принятия базового закона о легализации оборота криптовалют в России.

«Наконец-то и ЦБ, и правительство — да и Государственная дума — подошли к тому, что, видимо, в этом созыве будут внесены предложения по обороту криптовалют», — сказал «Коммерсанту» замглавы думской рабочей группы по регулированию криптовалют Андрей Луговой.

Он ожидает, что соответствующие инициативы могут быть представлены до июля 2026 года. Правовая основа для развития криптоиндустрии в стране была заложена еще в августе 2024 года.

Тогда Владимир Путин подписал законы, легализующие майнинг, трансграничные расчеты и биржевую торговлю цифровыми активами. Теперь такие операции с криптовалютой можно проводить по экспериментальному правовому режиму (ЭПР).

