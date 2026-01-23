Гарри Стайлз выпустил новый трек и объявил о туре с резиденциями в семи городах мира
Синоптик: в Москве на следующей неделе ожидается оттепель

Фото: Aaron Burden/Unsplash

В Москву на следующей неделе может прийти оттепель. Ожидается, что столбики термометров поднимутся выше нуля в среду, 28 января. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что потепление связано с циклоном, который идет с запада и будет оттеснять антициклональный отрог на восток. Это приведет к тому, что воздушные массы уже ко второй половине вторника будут направлены на юг. 

При этом 27 января температура воздуха все еще будет отрицательной. Атмосферное давление с 26 января понизится примерно на 12–15 мм ртутного столба.

Вчера специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что в ближайшие дни в Москве и Подмосковье ожидается серьезное похолодание. Ночью 24–25 января температура может опуститься до 20–24 градусов ниже нуля.

Температура будет понижаться под влиянием сибирского антициклона. На следующей неделе в Московском регионе также обещают снегопады.

