Москвичам пообещали похолодание и новые снегопады

В ближайшие дни в Москве и Подмосковье ожидается серьезное похолодание. Ночью 24–25 января температура может опуститься до 20–24 градусов ниже нуля. Об этом RTVI сообщил специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Температура будет понижаться под влиянием сибирского антициклона. В ночь на 23 января столбики термометров в столице покажут от –13 до –15 градусов, а по области ― от –12 до –17.
Днем в пятницу в городе ожидается от –9 до –11 градусов, в Подмосковье ― от –7 до –12. В пятницу-субботу, помимо морозов, будет «достаточно много солнца», отметил синоптик.
«В субботу-воскресенье ночная температура понизится до –19…–24 градусов по области. В Москве тоже будет холодно — около –20 градусов в эти ночи. В субботу и воскресенье днем в Москве будет где-то –13…–16 градусов, по области –11…–16 градусов. В субботу без осадков, а в воскресенье появится вероятность небольшого снега», — добавил он.
Со следующей недели в Московском регионе начнутся снегопады (местами сильные) и небольшая оттепель. Когда температура будет приближаться к нулевым значениям, не исключен мокрый снег или ледяной дождь.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал, что морозы до –20 градусов сохранятся в Москве еще неделю. По словам синоптика, в эти выходные ночью столбики термометра покажут от –25 до –20 градусов. Днем потеплеет до –15.