Синоптик: 20-градусные морозы продержатся в Москве до середины следующей недели

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что на улице сейчас так холодно из-за выхолаживания на облачном небе, а также фронта, который идет на восток. Ранее синоптики уже предупреждали, что в Москве ожидаются рекордные морозы во второй половине января. При этом к 13 января высота снега в Москве приблизилась к рекорду 1942 года.