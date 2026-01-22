Софи Тернер заявила, что Лара Крофт в ее исполнении не будет «секс-бомбой»

Британская актриса Софи Тернер заявила в интервью газете Los Angeles Times, что Лара Крофт в ее исполнении не будет «секс-бомбой».
Артистка пообещала показать другую сторону персонажа игровой франшизы Tomb Raider. «Она такая бесстыже способная. Она совсем не та женщина, которая скрывает свои сильные стороны», — отметила Тернер.
Будущий сериал с участием актрисы, по ее словам, будет фокусироваться на Ларе Крофт, ее истории и «том, что ею движет, а не на том, что так многие любят в ней, а именно — какая горячая она в играх и фильмах».
Ранее Тернер призналась, что интенсивные тренировки при подготовке к съемкам в шоу «Расхитительница гробниц» помогли ей выявить хроническую проблему со спиной. Актриса занималась по восемь часов в день пять дней в неделю.
Сериал, созданный Фиби Уоллер-Бридж, обещает быть похожим по духу на оригинальные игры серии, где Лара Крофт сражается не только с людьми, но и с мифологическими существами. Внешний вид героини, как показали первые кадры, отсылает к классическому образу из ранних частей франшизы: короткие шорты, топ, кожаный рюкзак, пистолеты и фирменные красные очки.
Сюжет сериала пока держится в секрете, но известно, что в нем появится новый персонаж в исполнении Сигурни Уивер. Она сыграет таинственную Эвелин Уоллис, которая захочет использовать таланты Лары в своих целях.
Также ожидается появление классических героев игр: дворецкого Уинстона (Билл Петерсон), дяди Атласа ДеМорнея (Джейсон Айзекс) и технического гения Зипа (Мартин Бобб-Семпл). Софи Тернер станет третьей актрисой, воплотившей Лару Крофт на экране после Анджелины Джоли и Алисии Викандер.