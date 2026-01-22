Объявлены номинанты «Оскара-2026»
Российские полярники вырастили арбузы на станции «Восток»

Фото: @arcticandantarctic

На станции «Восток» в Антарктиде российские ученые разбили собственную оранжерею. За пять лет им удалось вырастить более 200 видов растений — от помидоров до арбузов. Об этом сообщает Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ).

Эксперимент «Растения» реализуется с 2020 года совместно с Агрофизическим НИИ и Институтом медико-биологических проблем РАН. Культивируются они в специальных фитокомплексах-оранжереях с искусственным светом и системой регуляции климата.

1/2
© @arcticandantarctic
2/2
© @arcticandantarctic

Урожай — горчица, щавель, сельдерей, петрушка, укроп, перцы, огурцы и другие овощи и зелень — уже стал постоянной частью рациона полярников. В планах ученых — начать выращивать садовую землянику.

«Процесс выращивания и наблюдения за развитием растений вызывает живой интерес у полярников и положительным образом отражается на их психолого-эмоциональном состоянии. Наблюдение за развитием плодов — это особое удовольствие. Появление крошечных арбузиков в фитокомплексе стало для нас большой радостью», — рассказал ведущий геофизик станции «Восток» 70-й РАЭ Сергей Ступников.

РАН