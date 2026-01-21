Сеть автомоек и бургерная возглавили рейтинг лучших работодателей в США

Сеть автомоек Crew Carwash и бургерная In-N-Out Burger возглавили рейтинг лучших работодателей в США в 2026 году, который составила платформа по поиску работу Glassdoor.



На третьем месте оказалась технологическая компания Nvidia. Google не вошла в первую десятку, заняв 11-ю строчку. Компания Apple расположилась на 77-м месте.



«Это часть продолжающейся тенденции, когда многие работодатели из сферы технологий убирают условия, которые делали работу у них привлекательной. Они все больше и больше работают над повышением эффективности и производительности», — сказал CBS News главный экономист Glassdoor Дэниел Чжао.



Glassdoor строит свои рейтинги на нескольких критериях, начиная от возможностей карьерного роста и заканчивая удовлетворенностью работников вознаграждением и льготами. Собственный алгоритм компании проанализировал анонимные отзывы работодателей из США, размещенные на сайте с октября 2024 по октябрь 2025 года.



Недавно стало известно, что четыре из пяти работников считают, что ИИ повлияет на их повседневные задачи на рабочем месте. Особенно обеспокоены зумеры.





