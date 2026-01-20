4 из 5 работников считают, что ИИ повлияет на их повседневные задачи

Исследование также выявило значительный разрыв в оценках прогресса ИИ между работодателями и сотрудниками. Около 95% работодателей прогнозируют рост благодаря новым технологиям в этом году. Такой оптимизм разделяют лишь 51% работников. Почти половина опрошенных сотрудников опасается, что выгоду от внедрения ИИ получат в первую очередь корпорации, а не рядовые специалисты.