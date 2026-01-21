«Алису в Пограничье» закрыли после третьего сезона

Трилогию «Властелин колец» вновь покажут в кинотеатрах России
На станции «Комсомольская» появился водомат с бесплатной питьевой водой
В сети появился тизер «Властелинов Вселенной» — нового фильма по мотивам игрушек Mattel
Неизведанные места и советы от ИИ: аналитики назвали туристические тренды 2026 года
Дав Кэмерон оказывается втянута в страстный роман и историю об убийстве в трейлере «56 дней»
Москвичка угнала снегоуборочную машину
Марго Робби призналась, что стала созависимой с Джейкобом Элорди на съемках «Грозового перевала»
Между Касабланкой и Петербургом запустили прямое авиасообщение
Элайджа Вуд рассказал, что проходил кастинг в «Мулен Руж»
В Казахстане хотят запретить детям младше 16 лет создавать аккаунты в соцсетях
Китайцы после вживления нейроимплантов пожаловались на зависимость от порно и азартных игр
Элис Уоддингтон снимет триллер «Анонимная Джейн» по роману Люка Престона
В России закрылся проект «Позовите Галю!», созданный для защиты женщин
«Оземпик» и его аналоги могут сэкономить авиакомпаниям миллионы долларов, снизив взлетную массу
В Москве лисы стали чаще выходить к горожанам
Начинающий актер Джейсон Шмидт снимется с Анджелиной Джоли в триллере «Sunny»
«Кей-поп-охотницы на демонов» поставили рекорд Netflix по просмотрам за полгода
Rambler&Co и «Афиша» вошли в число лучших работодателей медиабизнеса России
Лола Тун и Лили Рейнхарт на новых постерах к фильму «Запретный плод»
В России впервые с 2022 года официально покажут Олимпийские игры
К 20-летию «Классного мюзикла» Эшли Тисдейл вновь примерила наряды Шарпей
Синоптик: 20-градусные морозы продержатся в Москве до середины следующей недели
Анна и Михаил — самые популярные имена детей, родившихся в Москве в 2025 году
Рейчел МакАдамс из «Дрянных девчонок» получила звезду на Аллее Славы в Голливуде
Миллионеры и миллиардеры просят мировых лидеров повысить налоги для сверхбогатых людей
Лора Доннелли сыграет с Майклом Фассбендером в сериале «Кеннеди» от Netflix
Мэделин Клайн присоединится к Глену Пауэллу в комедии Джадда Апатоу
Майка Монро и Пол Дано сыграют в романтическом триллере «Вегас: история любви»

«Алису в Пограничье» закрыли после третьего сезона

Фото: Netflix

Netflix закрыл сериал «Алиса в Пограничье» после третьего сезона. Об этом сообщает ScreenRant со ссылкой на отчет стримингового сервиса.

В документе говорится, что третий и финальный сезон «Алисы в Пограничье» собрал 25 млн просмотров за вторую половину 2025 года. Причины закрытия сериала не уточняются. 

«Алиса в Пограничье» заняла 36-е место в списке самых просматриваемых сериалов Netflix за полугодие. Шоу, к примеру, превзошло «Черного кролика» с Джудом Лоу (24,6 млн просмотров) и «Дом Гиннесса» (23,5 млн просмотров), немного уступив четвертому сезону «Ведьмака» (25,4 млн просмотров). 

«Алиса в Пограничье» ― японская научно-фантастическая драма, основанная на одноименной манге Харо Асо. Она рассказывает о сообразительном парне Арису, который предпочитает видеоигры реальному миру. Однажды он оказывается в опасной стране под названием Пограничье, где вынужден выживать, участвуя в смертельно опасных играх.   

Первый сезон вышел на Netflix в декабре 2020 года и получил хорошие отзывы критиков и зрителей. На волне успеха стриминг заказал еще два сезона сериала, последний из которых увидел свет в сентябре 2025-го. 

Расскажите друзьям
Теги:
Netflix
Люди:
Джуд Лоу