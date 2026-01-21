«Кей-поп-охотницы на демонов» поставили рекорд Netflix по просмотрам за полгода

Среди сериалов самым просматриваемым стал второй сезон «Уэнсдей», который посмотрели 123,9 млн раз. Вторым в этой категории оказался пятый сезон «Очень странных дел» (93,5 млн просмотров), несмотря на поздний старт ― в конце ноября — и неполный учет просмотров финальной серии, которая появилась за несколько часов перед Новым годом. Высоко в списке оказался и финальный сезон «Игры в кальмара».