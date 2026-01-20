В весенне-летнем сезоне 2026 года платья, переосмысляющие моду эпохи Регентства, появились у Louis Vuitton, Dior и Saint Laurent. Acne Studios представил в коллекции кружевной корсет в сочетании с юбкой и длинными прозрачными перчатками. Перчатки выше локтя также можно было увидеть на показах Prada и Balenciaga.