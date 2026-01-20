A$AP Rocky объявил даты своего мирового тура «Don’t Be Dumb World Tour»
Vogue спрогнозировал популярность regencycore — одежды в духе XIX века

Фото: Netflix

Французский журнал Vogue спрогнозировал, что в 2026 году популярность наберет новый стиль — regencycore. По мнению издания, модники всего мира полюбят одежду в духе XIX века, а точнее — эпохи Регентства.

На распространение эстетики, как считают редакторы издания, повлияет возвращение сериала «Бриджертоны». 29 января на Netflix появится первая часть четвертого сезона шоу о британских аристократах, 26 февраля — выйдет вторая.

Телепроект влияет на число запросов на одежду в духе первой половины XIX века. Regencycore уже начал захватывать тикток, чему способствовало также восхищение писательницей Джейн Остин и ее романами.

Герои Остин, как и персонажи «Бриджертонов», носили силуэты в стиле ампир, квадратные вырезы и пышные рукава, длинные операные перчатки, аксессуары из бархата, жемчуг и перья. Их образы были подчеркнуто женственными и романтичными. Эта эстетика заметно повлияла на современных дизайнеров.

В весенне-летнем сезоне 2026 года платья, переосмысляющие моду эпохи Регентства, появились у Louis Vuitton, Dior и Saint Laurent. Acne Studios представил в коллекции кружевной корсет в сочетании с юбкой и длинными прозрачными перчатками. Перчатки выше локтя также можно было увидеть на показах Prada и Balenciaga.

По мнению авторов Vogue, в повседневной жизни интерес к нарядам XIX века выльется в популярность платьев с завышенной талией, платьев в стиле «бэбидолл», корсетов в сочетании с джинсами, топов с квадратным вырезом, атласных туфлей «Мэри Джейн» и балеток, а также расшитых бисером повязок на голову.

