Минпросвещения в 2026 году вернет оценки за поведение. Их будут ставить ученикам всех классов

С сентября 2025 года эксперимент по выставлению оценок за поведение уже проходит в 89 школах Ленинградской, Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Чечни, Мордовии и ЛНР. Каждое учебное заведение выбрало один из трех вариантов оценки: зачет/незачет, трех- и пятибалльная шкала. В итоге будет выбрана одна модель оценивания, которая и будет введена в остальных школах РФ.