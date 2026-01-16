Queen не выступят на «Гластонбери» из‑за позиции организаторов: «Им нравится убивать барсуков»
«Википедия» назвала самые популярные статьи за все время

Фото: Oberon Copeland @veryinformed.com/Unsplash

Фонд «Викимедиа» предоставил изданию Popular Science список из 25 самых популярных запросов в «Википедии» за все время. 

Лидером по просмотрам стала страница со списком смертей знаменитостей по годам, ее посетили более 647 млн раз. На втором месте находится статья о США как о государстве, с показателем 328 млн просмотров. Замыкает тройку информация о президенте США Дональде Трампе, которую просмотрели 325 млн раз.

Полностью топ-25 выглядит так.

  1. Список смертей по годам (647 025 321)
  2. США (328 501 200)
  3. Дональд Трамп (325 397 973)
  4. Елизавета II (253 385 102)
  5. Индия (210 779 909)
  6. Криштиану Роналду (209 262 818)
  7. Барак Обама (200 619 072)
  8. Илон Маск (197 557 694)
  9. Вторая мировая война (196 185 039)
  10. Великобритания (180 986 829)
  11. Лионель Месси (169 027 752)
  12. Майкл Джексон (168 519 508)
  13. «Игра престолов» (166 648 136)
  14. Адольф Гитлер (163 955 099)
  15. Эминем (159 866 098)
  16. Тейлор Свифт (157 243 638)
  17. Первая мировая война (156 010 435)
  18. The Beatles (153 857 741)
  19. Дуэйн Джонсон (141 840 884)
  20. Список президентов США (138 880 465)
  21. Канада (137 871 236)
  22. Леди Гага (137 724 118)
  23. Премия «Оскар» (137 543 219)
  24. Фредди Меркьюри (134 515 769)

15 января «Википедия» отпраздновала свое 25-летие. С момента основания самая популярная онлайн-энциклопедия разрослась до 66,3 млн статей, среди которых на английском языке ― 7,1 млн, а на русском ― 2 млн.

По итогам 2025 года самой популярной персоной в русской «Википедии» стал рэпер Паша Техник, умерший в апреле. Следом за ним идут Дональд Трамп и Екатерина Мизулина. 

