Книги о Высоцком, Бритни Спирс и Цое стали самыми популярными биографиями музыкантов у россиян

Книга «Высоцкий», написанная Владимиром Новиковым, стала самой популярной биографией музыкантов среди россиян. Об этом говорится в исследовании сервисов «Кион Музыка» и «Кион Строки», приуроченному ко Всемирному дню The Beatles. Результаты исследования есть у «Афиши Daily».
На втором месте ― автобиография «Бритни Спирс: The Woman in Me». Замыкает тройку работа Михаила Казиника «Тайны гениев. Три книги в одной» ― об известных композиторах, писателях и художниках, среди которых Моцарт, Бах, Бетховен, Чайковский, Пушкин, Гоголь, Рембрандт и Микеланджело.
Чаще всего пользователи «Кион Строк» читают биографии и мемуары рокеров (45%). Следом по популярности идут поп-исполнители (23%), классики (13%), барды (9%) и представители электронной музыки (4%).
Самой востребованной биографией рок-музыканта стало произведение Дениса Бояринова «Цой. История рок-звезды в буквах и картинках». В тройку также попали «Значит, ураган. Егор Летов: опыт лирического исследования» от журналиста Максима Семеляка и аудиокнига Виталия Калгина «Виктор Цой. Поем вместе с тобой».
Книга «Последние дни Джона Леннона», написанная Дейвом Уэджем, Кейси Шерманом и Джеймсом Паттерсоном, на четвертом месте. Пятая строчка досталась «Led Zeppelin. Самая полная биография» авторства Боба Спитца.
Ранее в «Читай-городе» назвали книги, которые чаще всего покупали в подарок на Новый год. 71% таких покупок пришелся на художественную литературу. Самыми популярными книгами стали «Я стал отбросом графской семьи. Том 1: роман» Ю Ре Хана, «Перекресток воронов» Анджея Сапковского, «The Book. Как создать цивилизацию заново», «Скорбь Сатаны» Марии Корелли и «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона.