В «Читай-городе» назвали книги, которые чаще покупали в подарок на Новый год

Иллюстрация: Эксмо

Покупатели сети книжных магазинов «Читай-город» в новогодние праздники чаще всего выбирали в подарок художественную литературу — 71%. Нон-фикшен-издания составили всего 21% подарков, а детская литература — лишь 8%, сообщили ТАСС в пресс-службе сети.

Самыми популярными книгами стали «Я стал отбросом графской семьи. Том 1: роман» Ю Ре Хана, «Перекресток воронов» Анджея Сапковского, «The Book. Как создать цивилизацию заново», «Скорбь Сатаны» Марии Корелли и «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона. Большим спросом пользовались и произведения японского автора Гэнки Кавамуры. «Если твоя память исчезнет» и «Человек с миллионом» покупали в два раза чаще, чем другие бестселлеры из топа.

В категории художественной литературы читатели активно выбирают как детективы (Холли Джексон, Мария Корелли, Агата Кристи), так и психологическую прозу и романы-антиутопии (Джордж Оруэлл, Лоран Гунель). В детской литературе помимо «Золотого ключика» чаще всего продавались современные графические романы («Девочка с лисьим хвостом»), приключенческие истории («Летний лагерь») и фэнтези («Коралина»). 

В нон-фикшен-разделе особую популярность завоевали книги, помогающие читателям менять жизнь к лучшему: мотивационные бестселлеры, такие как «Кафе на краю земли» и «Самый богатый человек в Вавилоне», а также научно-популярные труды по психологии и формированию привычек — в частности, «Атомные привычки».

Недавно выяснилось, что экранизации «Буратино» и «Простоквашино» повлияли на продажи книг, по которым их сняли.  Так, книгу Алексея Толстого «Буратино» в январе 2026 года покупали в 9 раз чаще, чем в январе 2025 года. Произведение попало в топ-15 книг, проданных в «Читай-городе» за январские праздники, заняв 11-е место в общем рейтинге. Продажи выросли и у книги Эдуарда Успенского «Простоквашино», они увеличились в 12 раз по сравнению с прошлым годом.

