«Читай-город»: продажи книг о Буратино и Простоквашино после выхода фильмов взлетели в 9–12 раз

«Маттел» представила первую куклу Барби с аутизмом
В Японии умерла шимпанзе Ай, умевшая считать и рисовать
Российские кинотеатры поставили рекорд по сборам на новогодних каникулах
Комитет Госдумы одобрил увеличение штрафов для владельцев за нападения их питомцев
Мэрия Москвы показала, как будет выглядеть новый мост на Болотной набережной
Москвичка с бесконтрольными приступами сна первой в России добилась лечения за счет бюджета
Каждый третий россиянин создает лишь видимость занятости в первые рабочие дни января
Лиса попыталась утащить улов у рыбаков в Казахстане
Блокировку с Roblox не снимут в ближайшее время
Дженнифер Лоуренс объяснила, почему предпочитает откровенные сцены с незнакомыми актерами
В Институте Склифосовского рассказали о самых странных предметах, извлеченных из пациентов за год
Ханс Циммер назвал исключение «Лучшей музыки» из телеэфира «Золотого глобуса» невежественным
Роуз МакГоуэн взвешивали перед съемками каждого сезона «Зачарованных»
Coca-Cola выпустила линейку декоративной косметики
Сын погибших в авиакатастрофе российских фигуристов выиграл бронзу чемпионата США
Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия Олимпийских игр в Италии
Google удалил опасные для здоровья ИИ-ответы из поиска
Аэропорт Шереметьево раздавал надувные матрасы пассажирам, застрявшим в ожидании рейсов
Aeroméxico признана самой пунктуальной авиакомпанией мира в 2025 году
В Китае набирает популярность приложение «Ты умер?» для людей, которые живут одни
В Москве открыли крупнейший в стране комплекс для зарядки электромобилей
Умер гитарист Боб Вейр, сооснователь группы Grateful Dead
Барри Кеоган с пепельными волосами в трейлере «Ограбления в Лос-Анджелесе»
Продажи Библии в Великобритании выросли на 134% за 6 лет
Милли Бобби Браун расплакалась, посмотрев на финал своей героини в «Очень странных делах»
Температура мирового океана достигла нового рекорда в 2025 году
На «Хлебозаводе» покажут спектакль «Маленький принц»
Съемки четвертого сезона «Белого лотоса» пройдут в замке XIX века в Сен-Тропе

«Читай-город»: продажи книг о Буратино и Простоквашино после выхода фильмов взлетели в 9–12 раз

Фото: «Союзмультфильм»

Экранизации «Буратино» и «Простоквашино» повлияли на продажи книг, по которым их сняли. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу сети книжных магазинов «Читай-город».

Так, книгу Алексея Толстого «Буратино» в январе 2026 года покупали в 9 раз чаще, чем в январе 2025 года. Произведение попало в топ-15 книг, проданных в «Читай-городе» за январские праздники, заняв 11-е место в общем рейтинге. Продажи выросли и у книги Эдуарда Успенского «Простоквашино», они увеличились в 12 раз по сравнению с прошлым годом.

Россияне во время новогодних каникул также покупали философскую притчу Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут», психологический бестселлер Джона Стрелеки «Кафе на краю земли», готический роман Марии Корелли «Скорбь Сатаны» и новый роман Анджея Сапковского «Перекресток воронов». В подборке самых популярных также оказались антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» и мотивационная классика Джорджа Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне».

Новые фильмы «Буратино» и «Простоквашино» за несколько дней заработали по 2 млрд в прокате. «Простоквашино» достигло этой суммы на десятый день проката, «Буратино» — на одиннадцатый.  «Простоквашино» и «Буратино» вышли 1 января. Их обгоняет «Чебурашка-2», который собрал уже 4 млрд рублей.

Расскажите друзьям