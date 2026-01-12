«Читай-город»: продажи книг о Буратино и Простоквашино после выхода фильмов взлетели в 9–12 раз

Экранизации «Буратино» и «Простоквашино» повлияли на продажи книг, по которым их сняли. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу сети книжных магазинов «Читай-город».
Так, книгу Алексея Толстого «Буратино» в январе 2026 года покупали в 9 раз чаще, чем в январе 2025 года. Произведение попало в топ-15 книг, проданных в «Читай-городе» за январские праздники, заняв 11-е место в общем рейтинге. Продажи выросли и у книги Эдуарда Успенского «Простоквашино», они увеличились в 12 раз по сравнению с прошлым годом.
Россияне во время новогодних каникул также покупали философскую притчу Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут», психологический бестселлер Джона Стрелеки «Кафе на краю земли», готический роман Марии Корелли «Скорбь Сатаны» и новый роман Анджея Сапковского «Перекресток воронов». В подборке самых популярных также оказались антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» и мотивационная классика Джорджа Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне».
Новые фильмы «Буратино» и «Простоквашино» за несколько дней заработали по 2 млрд в прокате. «Простоквашино» достигло этой суммы на десятый день проката, «Буратино» — на одиннадцатый. «Простоквашино» и «Буратино» вышли 1 января. Их обгоняет «Чебурашка-2», который собрал уже 4 млрд рублей.