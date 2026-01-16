Певица Мицки анонсировала новый альбом «Nothing’s About to Happen to Me». Он выйдет на стриминговых платформах 27 февраля.
В треклист пластинки вошли 11 композиций:
- In a Lake
- Where’s My Phone?
- Cats
- If I Leave
- Dead Women
- Instead of Here
- I’ll Change for You
- Rules
- That White Cat
- Charon’s Obol
- Lightning
Вторая песня альбома — «Where’s my phone?» — уже вышла в качестве сингла. В нем Мицки поет: «Я не буду спать, пока мой разум не станет прозрачным, как стекло // За которым ничего не происходит.// Или как жук, плавающий в расплавленном янтаре // Свечи с цитронеллой. // Я буду парить, пока мой разум не станет подобен прозрачному воску».
Название и тема песни напрямую связаны с онлайн-кампанией Мицки перед анонсом. 14 января в соцсетях певицы появилось видео, в котором артистка напевала мелодию во время готовки на кухне. В описании профиля она добавила ссылку на сайт wheresmyphone.net.
На сайте находился имитирующий iPhone экран, на котором в режиме реального времени отображались уведомления о звонках и сообщениях от поклонников. Заряд батареи на экране виртуального телефона постепенно уменьшался на 1–2% каждый час — и сегодня телефон разрядился, вышел сингл.
«Nothing’s About to Happen to Me» станет восьмым альбомом Мицки и первым за три года: в 2023 году вышла ее пласинка «The Land Is Inhospitable And So are We». С тех пор певица выпустила несколько синглов, включая коллаборацию с Тамино на треке «Sanctuary» и кавер на песню Пита Тауншенда «Let My Love Open the Door» для саундтрека к фильму «Большое смелое красивое путешествие» с Марго Робби и Колином Фарреллом в главных ролях.