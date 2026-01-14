Мицки намекнула на выход нового материала, запустив интерактивную телефонную линию и загадочный сайт

Певица Мицки начала загадочно намекать на выход нового материала, запустив необычную онлайн-кампанию.
На ее официальных страницах в соцсетях появился короткий клип, где артистка напевает новую мелодию во время готовки на кухне. В описании профиля певица добавила ссылку на сайт wheresmyphone.net.
На сайте представлен имитирующий iPhone экран, на котором в режиме реального времени отображаются уведомления о звонках и сообщениях от поклонников. Еще на нем указан телефонный номер, при звонке на который можно услышать автоответчик с голосом Мицки: «Привет, это Мицки. Вы дозвонились до „Дома Тэнси“. Сейчас никто не может подойти к телефону, но, пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала».
Наиболее внимательные поклонники заметили, что заряд батареи на экране виртуального телефона постепенно снижается на 1–2% каждый час. Если эта тенденция сохранится, аккумулятор разрядится к пятнице, 16 января, что может указывать на обратный отсчет до официального анонса в конце недели.
Если это промо действительно предвещает новый альбом, он станет первым для Мицки с 2023 года, когда вышел ее седьмой релиз «The Land Is Inhospitable And So Are We». С тех пор певица выпустила несколько синглов, включая коллаборацию с Тамино на треке «Sanctuary» и кавер на песню Пита Тауншенда «Let My Love Open the Door» для саундтрека к фильму «Большое смелое красивое путешествие» с Марго Робби и Колином Фарреллом в главных ролях.