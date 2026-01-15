Софи Тернер в роли Лары Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц»

Стриминговая платформа Prime Video впервые показала кадр из готовящегося сериала по мотивам легендарной видеоигры Tomb Raider.
Главную роль археолога-авантюристки Лары Крофт исполнит звезда «Игры престолов» Софи Тернер. Проект был официально анонсирован Amazon еще в мае 2024 года, а информация о причастности к нему Тернер появилась в ноябре того же года.
Таким образом, актриса стала третьей крупной голливудской звездой, воплотившей образ Крофт на экране после Анджелины Джоли (две полнометражные ленты 2000-х) и Алисии Викандер (фильм 2018 года).
Помимо Тернер, в фильме сыграют Сигурни Уивер, Джейсон Айзекс, Селия Имри, Билл Петерсон, Саша Лусс и другие. Ключевую креативную роль в проекте играет Фиби Уоллер-Бридж («Убивая Еву», «Дрянь»). Она выступила создательницей сериала, сценаристом, исполнительным продюсером и соведущим шоураннером вместе с Чедом Ходжем. Режиссером первых серий назначен Джонатан ван Таллекен.
Оригинальная видеоигра Tomb Raider, выпущенная в 1996 году, произвела революцию в индустрии, а ее главная героиня Лара Крофт стала одной из самых узнаваемых икон поп-культуры. Франшиза продолжает развиваться: в 2026 и 2027 годах ожидается выход двух новых игр Legacy of Atlantis и Catalyst.