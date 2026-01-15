Джоди Фостер объяснила, как ранний успех защитил ее от домогательств в Голливуде

Актриса и режиссер Джоди Фостер поделилась мнением, что ей удалось избежать сексуализированных домогательств в кинобизнесе благодаря власти и признанию, которые пришли к ней в очень юном возрасте.
Фостер считает, что номинация на премию «Оскар» в 1977 году за роль подростка-проститутки в фильме Мартина Скорсезе «Таксист» сыграла ключевую роль в ее спасении. Эта награда, по ее словам, перевела ее в категорию влиятельных фигур индустрии, сделав «слишком опасной целью для потенциальных хищников».
«К 12 годам у меня уже была определенная степень власти. К моменту первой номинации я была среди тех, кто обладает силой. Я могла бы разрушить карьеры или обратиться за помощью к сильным покровителям. Я не была „товаром на полке“», — сказала она.
Актриса отметила, что, несмотря на повседневную микроагрессию и мизогинию, с которой сталкивается любая женщина на рабочем месте, серьезных злоупотреблений в ее карьере не было. Помимо профессионального статуса, защитным фактором стал ее собственный характер — сдержанный и рациональный.
«Мной очень сложно эмоционально манипулировать, потому что я не выношу эмоции на поверхность. Хищники используют любые рычаги, чтобы добиться своего. Им гораздо легче манипулировать теми, кто моложе, слабее и не имеет власти», — добавила Фостер.