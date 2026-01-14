У Эмилии Кларк произошел нервный срыв после окончания «Игры престолов»

Американская актриса Эмилия Кларк призналась в интервью The New York Times, что после завершения работы над сериалом «Игра престолов» у нее случился «полноценный нервный срыв».
Артистка поделилась, что до этого момента у нее «никогда не было времени остановиться и обдумать» все произошедшее. Кларк получила роль в шоу в возрасте 22 лет, и это была лишь ее третья актерская работа.
Когда у актрисы, наконец, появилось время, она попыталась понять, как обрести автономию в своих решениях и работе. «Большая часть моей карьеры не отражала моих вкусов, я просто как бы вылетела из пушки», — пояснила она.
Кларк отметила, что во время съемок в «Игре престолов» сперва ей казалось, что все ее детские мечты сбылись. А затем артистка, по ее же словам, «чуть не сошла с ума, а затем чуть не ушла из жизни».
В будущем Кларк появится также в риминальной драме по мотивам графических романов «Criminal». Она предстанет в образе дерзкой вооруженной грабительницы, которая обращается с оружием столь же быстро, что и со своим умом.