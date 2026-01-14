Бар «Дорогая, я перезвоню» в Пятницком переулке закрылся после 12 лет работы. Об этом сообщили в соцсетях заведения.
Его представители рассказали, что здание опечатали 13 января. «Прощальной вечеринки не будет. <…> Вот так одним днем ушла целая эпоха», — прокомментировали они.
В баре не уточнили причины закрытия, но отметили, что «держались как могли». Команда поблагодарила клиентов. «Здорово, что вы были с нами. Это было точно по любви!» — сказали в сообщении.
«Дорогая, я перезвоню» — уже бывшая сеть баров, где можно было позавтракать, пообедать, а вечером выпить, посмотреть футбол или послушать музыку.
В разные годы бары работали на «Павелецкой», «Китай-городе» и «Маяковской». Кроме того, филиалы были за пределами Москвы — в Нижневартовске, Уфе и Самаре.