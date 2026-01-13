«Литфонд» выставит на торги роман Достоевского «Бесы» 1935 года издания и фото потомков Сталина

В нем представлены тексты Александра Пушкина: от «Кавказского пленника» и «Бахчисарайского фонтана» до лирики, а также произведения Василия Жуковского, князя Дмитрия Кропоткина, Аполлона Майкова и других авторов. Ценность сборника определяется редкостью подобных рукописей вообще и тем обстоятельством, что он был создан при жизни Жуковского и всего через несколько лет после гибели Пушкина. Стартовая ставка — 100 000 рублей.