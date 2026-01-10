Съемки четвертого сезона «Белого лотоса» пройдут в замке XIX века в Сен-Тропе

Съемки четвертого сезона сериала «Белый лотос» начнутся в конце апреля 2026 года и продлятся до конца октября. Об этом пишет Variety.
По данным издания, одним из ключевых мест действия станет пятизвездочный отель Château de La Messardière, расположенный в Сен-Тропе на Лазурном Берегу. Он принадлежит медиамагнату Стефану Курби.
Отель представляет собой замок XIX века, окруженный парком площадью 13 гектаров. Стоимость номеров здесь составляет от 3000 до 8000 долларов за ночь, а гостям доступны спа-центр, частный пляж, рестораны и даже трансфер на Rolls-Royce.
Как и в предыдущих сезонах, действие не будет ограничено одним отелем. Сюжет развернется на всем побережье Французской Ривьеры, включая съемки в Париже. По неподтвержденным данным, часть событий может быть связана с Каннским кинофестивалем, который проходит в мае — как раз в период съемок.
Кастинг на четвертый сезон уже идет. На данный момент подтверждено участие Александера Людвига («Викинги») и Аманды Михалки («Голдберги»). Из постоянного состава в проекте, предположительно, останется Джон Грейс (Грег Хант), появившийся во всех трех предыдущих сезонах.