Съемки четвертого сезона «Белого лотоса» пройдут в замке XIX века в Сен-Тропе

Как и в предыдущих сезонах, действие не будет ограничено одним отелем. Сюжет развернется на всем побережье Французской Ривьеры, включая съемки в Париже. По неподтвержденным данным, часть событий может быть связана с Каннским кинофестивалем, который проходит в мае — как раз в период съемок.