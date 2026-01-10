Съемки четвертого сезона «Белого лотоса» пройдут в замке XIX века в Сен-Тропе

«Тупые телефоны», война со слопом и геймификация сериалов: NYT предсказал тренды 2026 года
Температура мирового океана достигла нового рекорда в 2025 году
На Хлебозаводе покажут спектакль «Маленький принц»
Золотое кольцо увеличат на 49 населенных пунктов
Принцесса Уэльская Кейт сказала, что природа помогла ей исцелиться
Пес-«Гудини» устроил побег из приюта ― он вскрыл замок пастью
Индонезия заблокировала ИИ-чат Grok из‑за риска создания порнографии
PUBG Mobile представила коллаборацию с сериалом «Острые козырьки»
Хит Джо Кири «End of Beginnings» набрал 2 млрд прослушиваний и возглавил чарты
Моррисси объявил о первом за шесть лет альбоме «Make-Up Is a Lie»
Мексиканский университет запустил дипломный курс по психоанализу «Евангелиона»
Собаки могут учить новые слова, подслушивая разговоры людей
Долина не передаст квартиру Лурье до 20 января
В России закрылись 25 одежных брендов за год
«Черное зеркало» продлили на 8-й сезон
Актеры сериала «Солдаты» застряли в пробке на Ярославском шоссе и опоздали на собственный спектакль
Театр Маяковского проведет благотворительную ярмарку, на которой можно приобрести вещи артистов
Ученые: 22 января вокруг Солнца соберется уникальный парад планет
Вышел трейлер финальной части хоррора «Незнакомцы» об убийцах в масках. Премьера — 6 февраля
Паша Техник обошел Путина и Трампа по популярности в русской Википедии
В Вологодской области закрылись все 610 алкомаркетов
На Bad Bunny подала в суд девушка. Она утверждает, что ее голос использовали в песнях без разрешения
Алан Камминг признался, что из‑за него Педро Паскаль повредил шею во время съемок новых «Мстителей»
В Калифорнии медведя смогли «выселить» из жилого дома только спустя 37 дней
Бруно Марс отправится в тур впервые после 10-летнего перерыва в сольной карьере
Сериал «Больница Питт» продлили на третий сезон
Дом детства Дэвида Боуи отреставрируют и откроют для публики
«Я не был таким худым со школы»: Мэтт Деймон сбросил 12 килограмм ради съемок в «Одиссее»

Съемки четвертого сезона «Белого лотоса» пройдут в замке XIX века в Сен-Тропе

Фото: Rip Cord Productions

Съемки четвертого сезона сериала «Белый лотос» начнутся в конце апреля 2026 года и продлятся до конца октября. Об этом пишет Variety.

По данным издания, одним из ключевых мест действия станет пятизвездочный отель Château de La Messardière, расположенный в Сен-Тропе на Лазурном Берегу. Он принадлежит медиамагнату Стефану Курби.

Отель представляет собой замок XIX века, окруженный парком площадью 13 гектаров. Стоимость номеров здесь составляет от 3000 до 8000 долларов за ночь, а гостям доступны спа-центр, частный пляж, рестораны и даже трансфер на Rolls-Royce.

1/6
© Фото: @airellessainttropez
2/6
© Фото: @airellessainttropez
3/6
© Фото: @airellessainttropez
4/6
© Фото: @airellessainttropez
5/6
© Фото: @airellessainttropez
6/6
© Фото: @airellessainttropez

Как и в предыдущих сезонах, действие не будет ограничено одним отелем. Сюжет развернется на всем побережье Французской Ривьеры, включая съемки в Париже. По неподтвержденным данным, часть событий может быть связана с Каннским кинофестивалем, который проходит в мае — как раз в период съемок.

Кастинг на четвертый сезон уже идет. На данный момент подтверждено участие Александера Людвига («Викинги») и Аманды Михалки («Голдберги»). Из постоянного состава в проекте, предположительно, останется Джон Грейс (Грег Хант), появившийся во всех трех предыдущих сезонах.

Расскажите друзьям