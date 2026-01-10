Индонезия заблокировала ИИ-чат Grok из‑за риска создания порнографии

«Тупые телефоны», война со слопом и геймификация сериалов: NYT предсказал тренды 2026 года
«Золотое кольцо» увеличат на 49 населенных пунктов
Принцесса Уэльская Кейт сказала, что природа помогла ей исцелиться
Пес-«Гудини» устроил побег из приюта ― он вскрыл замок пастью
PUBG Mobile представила коллаборацию с сериалом «Острые козырьки»
Хит Джо Кири «End of Beginnings» набрал 2 млрд прослушиваний и возглавил чарты
Моррисси объявил о первом за шесть лет альбоме «Make-Up Is a Lie»
Мексиканский университет запустил дипломный курс по психоанализу «Евангелиона»
Собаки могут учить новые слова, подслушивая разговоры людей
Долина не передаст квартиру Лурье до 20 января
В России закрылись 25 одежных брендов за год
«Черное зеркало» продлили на 8-й сезон
Актеры сериала «Солдаты» застряли в пробке на Ярославском шоссе и опоздали на собственный спектакль
Театр Маяковского проведет благотворительную ярмарку, на которой можно приобрести вещи артистов
Ученые: 22 января вокруг Солнца соберется уникальный парад планет
Вышел трейлер финальной части хоррора «Незнакомцы» об убийцах в масках. Премьера — 6 февраля
Паша Техник обошел Путина и Трампа по популярности в русской Википедии
В Вологодской области закрылись все 610 алкомаркетов
На Bad Bunny подала в суд девушка. Она утверждает, что ее голос использовали в песнях без разрешения
Алан Камминг признался, что из‑за него Педро Паскаль повредил шею во время съемок новых «Мстителей»
В Калифорнии медведя смогли «выселить» из жилого дома только спустя 37 дней
Бруно Марс отправится в тур впервые после 10-летнего перерыва в сольной карьере
Сериал «Больница Питт» продлили на третий сезон
Дом детства Дэвида Боуи отреставрируют и откроют для публики
«Я не был таким худым со школы»: Мэтт Деймон сбросил 12 килограмм ради съемок в «Одиссее»
Якудза преследуют Джейсона Момоа и Дейва Баутисту в трейлере «Опасного дуэта»
Актриса Кэти Люн столкнулась с расизмом и травлей из‑за роли Чжоу Чанг в «Гарри Поттере»
Кэтрин Хан может сыграть матушку Готель в игровой адаптации «Рапунцель»

Индонезия заблокировала ИИ-чат Grok из‑за риска создания порнографии

Фото: Salvador Rios/Unsplash

Индонезия временно заблокировала доступ к ИИ-чату Grok, разработанному компанией Илона Маска xAI. Об этом сообщает The Guardian.

Это первая страна, принявшая такие меры из-за рисков создания недопустимого контента. Поводом для блокировки стало использование функции генерации изображений в Grok для создания порнографических материалов, в том числе с участием несовершеннолетних.

Министр коммуникаций и цифровых технологий Индонезии Мейтья Хафид заявила, что сексуальные дипфейки представляют серьезную угрозу правам человека и цифровой безопасности граждан.

Власти страны также вызвали представителей социальной сети X (ранее Twitter) для объяснений. Сам Илон Маск заявил, что пользователи, создающие с помощью Grok незаконный контент, будут нести такую же ответственность, как если бы они загрузили его напрямую.

Ранее в ответ на общественный резонанс xAI отключила генерацию изображений в Grok для большинства пользователей, оставив эту функцию только платным подписчикам.
 

Расскажите друзьям