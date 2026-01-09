Дом детства Дэвида Боуи отреставрируют и откроют для публики
Долина освободила квартиру в Хамовниках, из‑за которой судилась с Полиной Лурье

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обновлено сегодня в 10:26

Сторона покупательницы Полины Лурье отказалась принять квартиру певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, поскольку обнаружила неточность в акте передачи, сообщила  защитница певицы Мария Пухова. По ее словам, адвокат Полины отказалась забирать ключи и подписывать акт, поскольку он датирован 5-м числом.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко же отметила, что Полина Лурье не приняла ключи от квартиры через представителя Ларисы Долиной, так тот не был наделен полномочиями для совершения акта приема-передачи.

Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках, которую у нее ранее приобрела Полина Лурье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Лурье Светлану Свириденко.

По словам адвоката Долиной Марии Пуховой, передача ключей от квартиры должна состояться сегодня, 9 января, во второй половине дня. Лурье требовала от певицы освободить жилье к 30 декабря, однако представители Долиной сослались на невозможность съехать ранее 5 января.

Судебная тяжба вокруг квартиры Долиной длилась более года. Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рынка Полине Лурье. Позднее артистка рассказала, что сделала это под влиянием мошенников. Те заявляли, что сделка будет фиктивной и недвижимость стоимостью более 138 млн рублей останется в собственности артистки. Общий ущерб с учетом комиссий банков и иных расходов на сделку превысил 317 млн.

Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, певица осознала, что пострадала от мошенников. Суд признал сделку недействительной, постановив изъять квартиру у Лурье и вернуть артистке. При этом покупательнице не вернули деньги, потраченные на сделку.

Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Тот постановил отменить все решения нижестоящих судов и признал право собственности за Полиной Лурье, отклонив иск певицы о признании сделки недействительной. Верховный суд тогда отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию вопрос о принудительном выселении Долиной из квартиры, в которой та продолжала жить.

В декабре Мосгорсуд выселил народную артистку из квартиры, которую купила Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Он также не разрешил певице дождаться окончания новогодних праздников, чтобы та успела собрать вещи. 

