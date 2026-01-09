Долина освободила квартиру в Хамовниках, из‑за которой судилась с Полиной Лурье

Обновлено сегодня в 10:26

Сторона покупательницы Полины Лурье отказалась принять квартиру певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, поскольку обнаружила неточность в акте передачи, сообщила защитница певицы Мария Пухова. По ее словам, адвокат Полины отказалась забирать ключи и подписывать акт, поскольку он датирован 5-м числом.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко же отметила, что Полина Лурье не приняла ключи от квартиры через представителя Ларисы Долиной, так тот не был наделен полномочиями для совершения акта приема-передачи.