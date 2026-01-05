Певица Лариса Долина не передаст Полине Лурье квартиру 5 января, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката певицы. Исполнительница назначила новую дату передачи квартиры — 9 января.
Ранее певица не выполнила требование Лурье освободить жилье к 30 декабря. Представители Долиной сослались на невозможность съехать ранее 5 января.
25 декабря Мосгорсуд вынес решение о выселении певицы из квартиры в Хамовниках. Ранее, 16 декабря, Верховный суд подтвердил право собственности Лурье на жилье. Решение о выселении вступило в силу немедленно.
Адвокат Лурье также заявила, что Долина якобы просила разрешить ей остаться в квартире до 1 марта, ссылаясь на необходимость собрать вещи. Однако защитница певицы Мария Пухова опровергла эту информацию, подчеркнув, что «ни о каких нескольких месяцах речи не шло».
Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рынка Полине Лурье. Хамовнический районный суд Москвы, а затем и Мосгорсуд встали на сторону Долиной. Они приняли ее доводы, что она стала жертвой мошенников, под влиянием которых продала квартиру. Общий ущерб с учетом комиссий банков и иных расходов на сделку превысил 317 млн.
Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, певица осознала, что пострадала от мошенников. Суды признали сделку недействительной, вернув Долиной право собственности, и освободили ее от обязанности возвращать Лурье деньги, поскольку вырученные средства, по версии певицы, были переданы злоумышленникам.
Четыре фигуранта дела получили сроки от четырех до семи лет. Случай получил большой резонанс в обществе и СМИ. Использованную схему обмана с жильем, известную также как «бабушкина схема», стали называть «схемой Долиной». А эффект, вызванный ее распространением, — «эффектом Долиной» (о чем даже появилась статья в «Википедии»). На саму певицу на фоне скандала обрушилась волна хейта, ее начали вырезать из новогодних программ. На волне критики Долина заявила о готовности добровольно вернуть покупательнице сумму за квартиру.