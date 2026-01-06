Сиквел «Горничной» с Сидни Суини получил зеленый свет

Студия Lionsgate объявила о начале работы над сиквелом триллера «Горничная». Решение принято благодаря кассовым сборам первой части, которая за две с половиной недели зарубежного проката собрала 133 млн долларов. Об этом сообщает Variety. В российский кинопрокат «Горничная» выйдет 8 января.
Вторая часть будет основана на второй книге трилогии Фриды МакФадден. Съемки планируется начать позже в этом году.
«Из глобальных кассовых сборов и бурной реакции в соцсетях ясно, что зрители живо откликнулись на совершенно уникальный и подлинно кинотеатральный опыт „Горничной“ и хотят знать, что будет дальше», — рассказал глава Lionsgate Адам Фогельсон.
По сюжету первой картины молодая девушка Милли (Сидни Суини) устраивается домработницей в дом богатой пары — Нины (Аманда Сейфрид) и Эндрю (Брэндон Скленар). Постепенно девушка понимает, что хозяева не такие безобидные, как кажутся на первый взгляд.
Режиссером проекта выступил Пол Фейг, известный по фильмам «Простая просьба», «Девичник в Вегасе», «Рождество на двоих» и ремейку «Охотников за привидениями» 2016 года.