Сиквел «Горничной» с Сидни Суини получил зеленый свет

Космонавт Михаил Корниенко раскритиковал фильм «Вызов» с Юлией Пересильд
В трейлере нового триллера A24 Хью Джекман предстал в роли Робин Гуда
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен выживают на необитаемом острове в трейлере хоррора «На помощь!»
Хакерша в костюме могучего рейнджера удалила сайты знакомств для расистов в прямом эфире
Сэди Синк высказалась о неясной судьбе Одиннадцать в финале «Очень странных дел»
В «Яндексе» рассказали, значение каких слов чаще всего искали в 2025 году
В рождественскую ночь Москву и Подмосковье накроет снегопад
«Нестле Россия» отозвала ограниченное количество партий детского питания
Тизер новой экранизации «Грозового перевала» прерывается сообщением «Слишком горячо!»
Кристен Стюарт готова срежиссировать ремейк «Сумерек»
Селин Дион завела тикток и записала первое видео
ГОСТ на шаурму может появиться в конце 2026 года
Сериал «Эмили в Париже» продлен на 6-й сезон
Посетители ждут от двух часов в очереди к гигантским весам с мандаринами на Арбате
В России планируют развивать удаленку для пенсионеров
В США создали петицию с требованием депортировать Ники Минаж
В России планируют ввести скидки на услуги такси для многодетных семей
В России могут ввести обязательную медиацию при разводе
В 2025 году российские суды вынесли 100 пожизненных приговоров — это рекорд
Wildberries открывает отель в египетском Шарм-эль-Шейхе
Авторы «Очень странных дел» раскрыли Милли Бобби Браун судьбу ее героини, но взяли клятву молчания
Джесси Бакли подшутила над Полом Мескалом на церемонии премии «Выбор критиков»
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен попадают на необитаемый остров в тизере хоррора «На помощь!»
Москву в рождественскую ночь ждут снег и морозы до –9 градусов
Создатели Twitter и Pinterest запустили новое приложение Tangle
Nike назвал 10 самых популярных моделей кроссовок 2025 года
На могиле Мэттью Перри появилась памятная табличка с отсылкой к «Друзьям»
Хидэаки Анно работает над короткометражкой по «Евангелиону» — ее покажут в Японии в феврале

Сиквел «Горничной» с Сидни Суини получил зеленый свет

Фото: Lionsgate

Студия Lionsgate объявила о начале работы над сиквелом триллера «Горничная». Решение принято благодаря кассовым сборам первой части, которая за две с половиной недели зарубежного проката собрала 133 млн долларов. Об этом сообщает Variety. В российский кинопрокат «Горничная» выйдет 8 января.

Вторая часть будет основана на второй книге трилогии Фриды МакФадден. Съемки планируется начать позже в этом году.

«Из глобальных кассовых сборов и бурной реакции в соцсетях ясно, что зрители живо откликнулись на совершенно уникальный и подлинно кинотеатральный опыт „Горничной“ и хотят знать, что будет дальше», — рассказал глава Lionsgate Адам Фогельсон.

По сюжету первой картины молодая девушка Милли (Сидни Суини) устраивается домработницей в дом богатой пары — Нины (Аманда Сейфрид) и Эндрю (Брэндон Скленар). Постепенно девушка понимает, что хозяева не такие безобидные, как кажутся на первый взгляд.

Режиссером проекта выступил Пол Фейг, известный по фильмам «Простая просьба», «Девичник в Вегасе», «Рождество на двоих» и ремейку «Охотников за привидениями» 2016 года.

Расскажите друзьям