Сборы фильма «Чебурашка-2» достигли 2 млрд рублей

В Москве начали принимать новогодние елки на переработку
Хидэаки Анно работает над короткометражкой по «Евангелиону» — ее покажут в Японии в феврале
Опрос: оливье и «шуба» возглавили рейтинги как самых любимых, так и надоевших новогодних блюд
В Москве к концу следующей недели ударят 20-градусные морозы
Bank of America: к 2035 году зумеры станут самым богатым поколением
Создатели «Очень странных дел» братья Даффер объяснили концовку сериала
Александру Овечкину выбили еще один зуб
Третья часть «Аватара» преодолела рубеж в миллиард долларов в прокате
Гильермо дель Торо признался, что всю жизнь мечтал снять «Франкенштейна»
Леонардо Ди Каприо о будущем кинопроката: «Все меняется с молниеносной скоростью»
В 2026 году в российских больницах появятся врачи по здоровому долголетию
Станцию метро «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии откроют уже в этом году
Гинцбург: новая вакцина от меланомы эффективна на 90%
В Москве возбудили уголовное дело после изъятия львов, которые использовались для фотосессий
Более 400 кафе и ресторанов могут закрыться в Москве в 2026 году
В 2026 году на улицах Москвы 71 день можно будет парковаться бесплатно
В рождественскую ночь в Москве ожидается мороз до –10 градусов
Сценарист «Южного парка» купил домен Трамп-Кеннеди-центра и высмеивает на нем президента США
Сериал «Дом Дракона» завершится на четвертом сезоне
Во Франции в Новый год сожгли более 1000 автомобилей
Во Флориде хотят запретить бумажные трубочки в ресторанах из‑за рисков для здоровья
Финн Вулфхард после финала «Очень странных дел» планирует сосредоточиться на музыке
В Гане задержали Ноя, предсказывавшего всемирный потоп
Исполнитель роли профессора Флитвика в «Гарри Поттере» рассказал, чем сериал отличается от фильмов
По «Джону Уику» разрабатывают AAA-игру
Новогодний фейерверк в Абу-Даби побил рекорд по продолжительности
Состояние богатейших россиян увеличилось на 33 млрд долларов за год
Трамп рассказал, что ему скучно заниматься спортом

Сборы фильма «Чебурашка-2» достигли 2 млрд рублей

Фото: Централ Партнершип

Детский фильм «Чебурашка-2» преодолел отметку в 2 миллиарда рублей. Это произошло на третий день проката. По данным системы ЕАИС, сборы ленты к утру 4 января уже составляют 2 216 151 959 рублей.

Премьера картины состоялась 1 января. Она остается лидером проката, обгоняя «Простоквашино» и «Буратино».

Первый «Чебурашка» вышел на экраны кинотеатров 1 января 2023 года. Фильм стал самой кассовой картиной за всю историю российского проката, собрав 6,8 млрд рублей. По сюжету анимированный главный герой попадает в маленький городок у моря, где встречает уже знакомые нам персонажи из советского мультфильма.

В марте 2024 года Сергей Гармаш говорил, что у «Чебурашки» будет не только сиквел, но и триквел. Актер отмечал, что производство второй и третьей частей начнется одновременно.

Расскажите друзьям