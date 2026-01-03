По «Джону Уику» разрабатывают AAA-игру
В Госдуме примут меры по защите от «схемы Долиной»

Фото: Агентство «Москва»

Депутаты планируют принять меры по защите от «схемы Долиной» в первом квартале 2026 года. Об этом РИА «Новости» сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. 

Среди предложенных мер ― ввести период охлаждения на неделю, чтобы деньги на депозите были заблокированы на период, когда осуществляется сделка. Кроме того, депутаты предложили запретить перечисление денег за недвижимость сторонним лицам, средства должны поступать именно лицу, которое продает квартиру. 

Еще одно предложение ― чтобы такие операции осуществлялись лишь безналичным путем, не с помощью наличных денег. «Это пресечет и канал таких недобросовестных операций, когда якобы квартира по одной цене продается, а на самом деле по другой. А если вы законно операцию осуществляете, то вам нечего бояться», ― пояснил Аксаков. 

Законопроект с мерами разработала фракция «Справедливая Россия», которую представляет Аксаков. По его словам, документ могут дополнить и другими идеями.

«Схема Долиной» (она же «бабушкина схема» или «бабушкин вариант») ― разновидность мошенничества с недвижимостью. Суть схемы заключается в том, что продавец после продажи квартиры и получения денег отказывается передавать жилье покупателю, аргументируя это тем, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников. 

Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рынка Полине Лурье. Позднее артистка рассказала, что сделала это под влиянием мошенников. Те заявляли, что сделка будет фиктивной и недвижимость стоимостью более 138 млн рублей останется в собственности артистки. Общий ущерб с учетом комиссий банков и иных расходов на сделку превысил 317 млн.

Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, певица осознала, что пострадала от мошенников. Хамовнический суд Москвы, а затем апелляционная и кассационная инстанции встали на сторону певицы, признав сделку недействительной. Они постановили изъять квартиру у Лурье и вернуть артистке, при этом Долину освободили от обязанности возвращать деньги покупательнице, поскольку средства, по ее словам, были переданы злоумышленникам. 

Четыре фигуранта дела получили сроки от четырех до семи лет. Случай получил большой резонанс в обществе и СМИ.

Судебный спор между Долиной и Лурье дошел до Верховного суда, который 19 декабря отменил предыдущие постановления и признал право собственности на квартиру за Лурье.  Через несколько дней Мосгорсуд обязал Долину съехать из квартиры.

