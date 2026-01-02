Маск рассказал, что однажды сломал компьютер налоговой службы США

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что однажды заплатил столько налогов, что у чиновников сломался компьютер. Об этом он написал в соцсети X.
«Однажды я заплатил так много налогов, что это сломало компьютер налоговой службы (фактически). Слишком много цифр. Им пришлось обновить программное обеспечение, чтобы обработать данные», — утверждает Маск. Так он ответил на чужой пост, в котором говорилось, что богатые американцы якобы платят слишком много налогов.
Недавно состояние Илона Маска превысило 700 миллиардов долларов. Ожидается, что он может стать первым триллионером в мире.