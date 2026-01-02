Умер фотограф Валерий Плотников



Среди его основных работ — фотографии Владимира Высоцкого, Лили Брик и Сергея Параджанова, Михаила Боярского, Аллы Пугачевой и многих других. Первая выставка Плотникова прошла в ленинградском Доме кино в 1976 году. Первый альбом фоторабот Плотникова «Чистосердечная фотография. Моментальная и навек» издали в 1999 году, его продолжение — «Портрет уходящей эпохи» — в 2003 году. Последняя часть трилогии — фотоальбом «Высоцкий. Таганка» вышел в свет в 2004 году.



Был известен под псевдонимом Валерий Петербургский. «Афиша» брала интервью у Валерия Плотникова в 2014 году.