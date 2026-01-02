Foals анонсируют новый альбом

Параллельно с работой в Foals Яннис Филиппакис реализовал несколько сайд-проектов. В 2024 году вышел EP «Lagos Paris London», записанный совместно с легендарным барабанщиком афробита Тони Алленом. Кроме того, в 2023 году музыкант дебютировал как театральный композитор, написав музыку для постановки «The Confessions» в лондонском Национальном театре.