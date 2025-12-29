«Яндекс Пэй» анонсировал пять минут с кешбэком 100% на любые покупки. В это время сервис не работал

Марк Эйдельштейн составил плейлист для Saint Laurent
Опрос: каждый третий россиянин ощущает новогоднее настроение
Звезду «Счастливы вместе» Виктора Логинова обвинили в домашнем насилии
В Калининграде изготовили елочные украшения из янтаря
В Петербурге запустят аудиопрогулки, посвященные известным городским кафе
Продюсера «Ласкового мая» заочно арестовали по делу о мошенничестве
В «Практике» покажут спектакль о детстве и переживании утраты ― «Небесный почтальон Федя Булкин»
За путешествием Деда Мороза по России можно будет следить на интерактивной карте
В топ-3 российского кинопроката впервые с 2021 года попал иностранный фильм
Росстандарт утвердил ГОСТ для квест-комнат
На северо-западе России в новогоднюю ночь возможно яркое северное сияние
В Институте Пушкина назвали самые популярные слова 2025 года
Кейт Хадсон принимала участие в фильме «Один дома-2», но на экране ее не увидеть
Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году
«Зверополис-2» вошел в пятерку самых кассовых мультфильмов в истории
Метро в Петербурге будет работать всю ночь в Новый год и Рождество
Майли Сайрус посетила церемонию вручения «Оскара» ради нетворкинга: чтобы ее песни включили в фильмы
Бейонсе стала долларовой миллиардершей по версии Forbes
Кинотеатральные сборы в 2025 году составили 49,6 млрд рублей — на 10% больше, чем в 2024 году
Умерла певица Татьяна Дасковская, исполнительница «Прекрасного далеко»
Исследование: 61% россиянок сомневаются в новогодней магии, но все равно загадывают желания о любви
Netflix показал закулисье концерта Take That в первом тизере документального сериала о группе
Более 60% россиян планируют увеличить доход в 2026 году
Исследование: продажи пива в России растут, а производство падает
Великобритания вводит обучение учителей по борьбе с женоненавистничеством в школах
Студенческие билеты и зачетки станут электронными и появятся в Max и на «Госуслугах»
Братья Даффер: спин-офф «Очень странных дел» развернется вокруг новых героев
Тимо Тяхянто возьмется за экранизацию игры Sleeping Dogs. Главную роль исполнит Лю Сыму

«Яндекс Пэй» анонсировал пять минут с кешбэком 100% на любые покупки. В это время сервис не работал

Фото: Christiann Koepke/Unsplash

Платежный сервис «Яндекс Пэй» анонсировал акцию со 100%-ным кешбэком. Его пообещали клиентам, совершившим любые покупки в магазинах с 20.25 до 20.30 по московскому времени. Но именно в это время у системы произошел сбой.

Пользователи стали жаловаться в сети, что не смогли оплатить товары. Большое число обращений зафиксировал портал Downdetector. По его данным, многие клиенты «Яндекс Пэй» столкнулись с проблемами в работе сервиса. Платежи не проходили как на устройствах на iOS, так и на Android.

Некоторые пользователи посчитали, что сервис их обманул. В комментариях под постами в телеграм-канале «Яндекс Пэй» можно увидеть обвинения в мошенничестве и призывы провести акцию повторно и «реабилитироваться».

«Это жесткий развод, ребят, это дно, позорище реально вам. Мы, как дебилы, стояли на кассах», — написала одна из клиенток по имени Лена. Другой пользователь сервиса, Андрей, назвал ситуацию «разочарованием 2025 года».

Ряд комментаторов рассказали, что покупка не прошла в сервисе, но деньги с банковских счетов списались. «Верните деньги», — потребовали люди и пообещали обратиться с жалобой в Центробанк. «Продукты остались в магазине, а я без денег за два дня до Нового года!» — написала девушка по имени Вероника.

Многие клиенты сервиса заявили, что больше не будут пользоваться им. Они не поверили, что некоторым пользователям все-таки удалось воспользоваться акцией. В ответ на скриншоты с начислением кешбэка подписчики напомнили, что по правилам акции баллы должны были «упасть» на счета счастливчиков только 31 декабря.

Под публикациями сервиса в настоящее время уже сотни сообщений возмущенных клиентов. «Яндекс Пэй» прокомментировал случившееся: «Из‑за высокой нагрузки не все смогли поучаствовать в акции. Мы восстановили работу сервиса — простите, что так получилось».

