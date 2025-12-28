В Москве начнут применять ИИ для защиты зеленых насаждений и госохраны культурных объектов

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому в Москве проведут эксперимент по использованию средств автоматической фиксации и технологий искусственного интеллекта для поиска нарушений в сфере городского хозяйства. Об этом сообщает ТАСС.



Эксперимент будет проходить с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. Он будет распространяться на сферы госохраны объектов культурного наследия, защиты зеленых насаждений и благоустройства, строительного надзора, экологического и геологического контроля, а также в надзоре на автотранспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве.



Для этого будут использоваться камеры городской системы видеонаблюдения, камеры на автомобилях и беспилотных летательных аппаратах, а также иные виды средств, у которых есть функции аудиозаписи, обнаружения, распознавания, анализа и идентификации объектов. К ним относятся в том числе комплексы нейронных сетей, сигнальные датчики, лазерная система измерения LiDAR, инфракрасная спектрометрия, контрольно-измерительные пункты массы.