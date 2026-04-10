Звезда «Милых обманщиц» Саша Питерс экранизирует фэнтези-cерию «Инфернальные дела» Шеррилин Кеньон

Спилберг год работал над «Интерстелларом», но уступил фильм Кристоферу Нолану по совету его брата
В сети завирусился ИИ-кавер песни «Седая ночь» якобы в исполнении Канье Уэста
Южная Корея введет бесплатный доступ к мобильному интернету для всех
Названы районы Москвы с самой дешевой арендой «однушек»
Шестой сезон «Эмили в Париже» снимут в Греции и Монако
Спортивная драма «Идеальная» с Милли Бобби Браун отменена
В Псковской области двух собак поискового отряда «ЛизаАлерт» застрелили во время тренировки
В российских приютах живут до 250 тыс. бездомных животных
Стэнфордский университет признали нежелательной организацией в России
Главным редактором школьных учебников по обществознанию стал Дмитрий Медведев
10-летняя девочка написала письмо в НАСА с просьбой вновь сделать планетой Плутон. Ей ответили
Вышел тизер зомби-хоррора «Колония» — новой работы от режиссера «Поезда в Пусан»
В Okko стартует фантастический сериал «Радар» ― о загадочных событиях в небольшом советском городе
Коту Барсику, которого бросили в московском аэропорту, нашли новый дом
Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в смешанном формате
Московская карта «Тройка» заработала в Саратове
Ученые: к 2080 году популяция императорских пингвинов сократится вдвое
Леди Гага станцевала под «Runway» из «Дьявол носит Prada-2» на туре «Mayhem»
Оксимирон* выпустил новый клип «Exit»
В инстаграме* теперь можно редактировать комментарии, но только в первые 15 минут
Названы самые популярные пароли у россиян
Опрос: число новых регистраций в приложениях для знакомств в РФ весной растет на 20–23%
Умер пионер хип-хопа Африка Бамбаатаа. Ему было 68 лет
23 апреля выйдет новый роман Виктора Пелевина — «Возвращение Синей Бороды»
Федор Конюхов планирует побить свой рекорд высоты полета на воздушном шаре
Ханс Циммер станет единственным композитором 3-го сезона «Эйфории»
Лампады с Благодатным огнем доставят в 15 храмов Москвы
Оливия Родриго поделилась отрывком нового сингла «Drop Dead»

Звезда «Милых обманщиц» Саша Питерс экранизирует фэнтези-cерию «Инфернальные дела» Шеррилин Кеньон

Фото: Alloy Entertainment

Звезда сериала «Милые обманщицы» Саша Питерс запустит продакшн-компанию Mother Bare Productions и спродюсирует фильм по фэнтези-серии «Инфернальные дела» американской писательницы Шеррилин Кеньон. Об этом сообщил Deadline.

Питерс намерена сыграть главную женскую роль в картине — детектива Сорчу О’Мэлли. По сюжету, она становится новой напарницей «опасно соблазнительного» Люциана Тейвела, сын Люцифера, которого изгнали на Землю, чтобы он занимался расследованием сверхъестественных преступлений.

Вместе герои раскрывают заговор, который может разжечь войну между Небесами и Адом. Одновременно с этим расследователи осознают, как между ними появляет запретное притяжение.

Кто исполнит роль Люциана в ленте, пока неясно. Экранизацией книг Кеньон займутся Кори Тодд Хьюз и Адриан Спекерт, написавшие сценарии к «Достать стволы» и грядущему триллеру «Foster» с Джеймсом Франко.

Сопродюсерами фильма будут Шон Робинс, Хьюз и Спекерт. Команда надеется, что, если первая картина получится удачной, в дальнейшем она станет началом франшизы, основанной на произведениях Кеньон.

В серию «Внутренние дела» на сегодняшний момент входят три книги — ни одна из них еще не вышла в печать. Релиз первого издания под названием «Адская расплата» запланирована на конец апреля. Вторая часть, «Адская половина акра», будет опубликована в июне. Дата релиза третьей книги пока не названа.

«Когда я впервые прочитала «Ад расплаты, меня остановила не мифология или построение мира, хотя и то, и другое необыкновенно. Меня привлекла Сорча. Это женщина, которая была тихо изгнана на обочину собственной карьеры, переведена в подразделение, к которому остальная часть правоохранительных органов относится как к шутке, с прошлым, которое она отказывается объяснять, и талантом, которому она все еще учится доверять», — поделилась Питерс.

Актриса подчеркнула, что ее будущая героиня не теряется в свой первый день в отделе «Инфернальных дел». Ее не пугают ни коллеги, ни новые задачи, ни принц ада, который становится ее напарником. «Она стоит на своем с остроумием и самообладанием, в то время как все понимание мира вокруг нее меняется», — отметила Саша.

Питерс подчеркнула, что «тихая, неброская, заслуженная» стойкость Сорчи притягивает ее, также как и то, как медленно, почти неохотно она впускает Люциана в свою жизнь. «Не потому что он ей нужен, а потому что она решает снова доверять, что для такой женщины — самый радикальный поступок, на который она способна», — пояснила артистка.

«Именно такие истории я хочу рассказывать с помощью Mother Bare Productions. Истории о женщинах, которые уже цельны, которые растут не потому, что были сломлены, а потому, что были достаточно смелы, чтобы продолжать идти вперед», — добавила она.

