Звезда «Милых обманщиц» Саша Питерс экранизирует фэнтези-cерию «Инфернальные дела» Шеррилин Кеньон

Звезда сериала «Милые обманщицы» Саша Питерс запустит продакшн-компанию Mother Bare Productions и спродюсирует фильм по фэнтези-серии «Инфернальные дела» американской писательницы Шеррилин Кеньон. Об этом сообщил Deadline.
Питерс намерена сыграть главную женскую роль в картине — детектива Сорчу О’Мэлли. По сюжету, она становится новой напарницей «опасно соблазнительного» Люциана Тейвела, сын Люцифера, которого изгнали на Землю, чтобы он занимался расследованием сверхъестественных преступлений.
Вместе герои раскрывают заговор, который может разжечь войну между Небесами и Адом. Одновременно с этим расследователи осознают, как между ними появляет запретное притяжение.
Кто исполнит роль Люциана в ленте, пока неясно. Экранизацией книг Кеньон займутся Кори Тодд Хьюз и Адриан Спекерт, написавшие сценарии к «Достать стволы» и грядущему триллеру «Foster» с Джеймсом Франко.
Сопродюсерами фильма будут Шон Робинс, Хьюз и Спекерт. Команда надеется, что, если первая картина получится удачной, в дальнейшем она станет началом франшизы, основанной на произведениях Кеньон.
В серию «Внутренние дела» на сегодняшний момент входят три книги — ни одна из них еще не вышла в печать. Релиз первого издания под названием «Адская расплата» запланирована на конец апреля. Вторая часть, «Адская половина акра», будет опубликована в июне. Дата релиза третьей книги пока не названа.
«Когда я впервые прочитала «Ад расплаты, меня остановила не мифология или построение мира, хотя и то, и другое необыкновенно. Меня привлекла Сорча. Это женщина, которая была тихо изгнана на обочину собственной карьеры, переведена в подразделение, к которому остальная часть правоохранительных органов относится как к шутке, с прошлым, которое она отказывается объяснять, и талантом, которому она все еще учится доверять», — поделилась Питерс.
Актриса подчеркнула, что ее будущая героиня не теряется в свой первый день в отделе «Инфернальных дел». Ее не пугают ни коллеги, ни новые задачи, ни принц ада, который становится ее напарником. «Она стоит на своем с остроумием и самообладанием, в то время как все понимание мира вокруг нее меняется», — отметила Саша.
Питерс подчеркнула, что «тихая, неброская, заслуженная» стойкость Сорчи притягивает ее, также как и то, как медленно, почти неохотно она впускает Люциана в свою жизнь. «Не потому что он ей нужен, а потому что она решает снова доверять, что для такой женщины — самый радикальный поступок, на который она способна», — пояснила артистка.
«Именно такие истории я хочу рассказывать с помощью Mother Bare Productions. Истории о женщинах, которые уже цельны, которые растут не потому, что были сломлены, а потому, что были достаточно смелы, чтобы продолжать идти вперед», — добавила она.