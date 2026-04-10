Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в смешанном формате

Ежегодная акция «Бессмертный полк» на День Победы в этом году пройдет как очно, так и в онлайн-формате — финальный формат определят региональные власти, исходя из соображений безопасности. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
«У нас будет общая задача провести его (празднование Дня Победы. — Прим. ред.) на высоком уровне. Акции „Бессмертный полк“, где можно, пройдут по решению глав субъектов в очном формате. Там, где по соображениям безопасности они будут проводиться онлайн, мы сделаем все, чтобы сохранить память о подвигах дедов и прадедов в онлайн-режиме», — сказал он на заседании коллегии Росмолодежи.
Впервые акция прошла в Тюмени в 2007 году как акция «Парад победителей». Название «Бессмертный полк» родилось в 2012 году. Люди проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны.
В 2022-м шествие прошло в традиционном виде, в нем приняли участие более 12 млн человек. В 2023-м и 2024-м «Бессмертный полк» прошел в виртуальном формате, а в прошлом году — в смешанном.