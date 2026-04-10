Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в смешанном формате

Оксимирон* выпустил новый клип «Exit»
Московская карта «Тройка» заработала в Саратове
Ученые: к 2080 году популяция императорских пингвинов сократится вдвое
Леди Гага станцевала под «Runway» из «Дьявол носит Prada-2» на туре «Mayhem»
В инстаграме* теперь можно редактировать комментарии, но только в первые 15 минут
Названы самые популярные пароли у россиян
Опрос: число новых регистраций в приложениях для знакомств в РФ весной растет на 20–23%
Умер пионер хип-хопа Африка Бамбаатаа. Ему было 68 лет
23 апреля выйдет новый роман Виктора Пелевина — «Возвращение Синей Бороды»
Федор Конюхов планирует побить свой рекорд высоты полета на воздушном шаре
Ханс Циммер станет единственным композитором 3-го сезона «Эйфории»
Лампады с Благодатным огнем доставят в 15 храмов Москвы
Оливия Родриго поделилась отрывком нового сингла «Drop Dead»
Матвеев, Прилучный и Машков: названы самые брутальные актеры России
У Telegram вновь произошел массовый сбой в России
Леди Гага и Doechii выпустили сингл «Runway» — саундтрек «Дьявол носит Prada-2»
Ив Хьюсон и Ченнинг Татум сыграют в фильме «Остров Мэн»
Наташу Лионн вывели из самолета после премьеры третьего сезона «Эйфории»
Кэмерон Диас снимется в сиквеле «Амазонок из Беверли-Хиллз». Его поставит Клеа ДюВалл
Фильм по Metal Gear Solid снимут авторы последнего «Пункта назначения»
Депздрав Москвы: без вреда для здоровья можно съесть не более 10 грамм шапочки от кулича
Фонд «Второе дыхание» открыл сбор пожертвований для выпускных нарядов школьникам из малоимущих семей
Навеянный историей группы Green Day фильм с Маккенной Грейс получил новое название
Лерчек сбрила волосы, которые начали выпадать из‑за лечения рака
Россияне стали проводить на четверть меньше времени в Telegram
Эмма Робертс вновь cыграет Мэдисон Монтгомери в «Американской истории ужасов»
Создатели «Дьявол носит Prada-2» представили журнал Runway, который выпускала Миранда Пристли
С 21 по 23 мая в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Тех-Френдли Викенд»

Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в смешанном формате

Афиша Daily
Фото: Sergei Kovalev/Pixabay

Ежегодная акция «Бессмертный полк» на День Победы в этом году пройдет как очно, так и в онлайн-формате — финальный формат определят региональные власти, исходя из соображений безопасности. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

«У нас будет общая задача провести его (празднование Дня Победы. — Прим. ред.) на высоком уровне. Акции „Бессмертный полк“, где можно, пройдут по решению глав субъектов в очном формате. Там, где по соображениям безопасности они будут проводиться онлайн, мы сделаем все, чтобы сохранить память о подвигах дедов и прадедов в онлайн-режиме», — сказал он на заседании коллегии Росмолодежи.

Впервые акция прошла в Тюмени в 2007 году как акция «Парад победителей». Название «Бессмертный полк» родилось в 2012 году.  Люди проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны. 

В 2022-м шествие прошло в традиционном виде, в нем приняли участие более 12 млн человек. В 2023-м и 2024-м «Бессмертный полк» прошел в виртуальном формате, а в прошлом году — в смешанном. 

Расскажите друзьям