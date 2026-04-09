Появились кадры мультфильма Netflix про сводных сестер Золушки. Принцессу озвучила Аманда Сейфрид

Сюжет сосредоточится на злых сестрах героини, которых озвучат актрисы и комики Али Вонг и Стефани Сюй. По сюжету одну из сестер, Лилит, ложно обвиняют в срыве королевского бала с помощью магии. В попытке все исправить она случайно превращает свою сестру Марго в лягушку. Теперь Лилит предстоит объединиться с самой Золушкой, чтобы разрушить заклятие и спасти королевство.