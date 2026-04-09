«2ГИС» запустил режим навигации при нестабильном сигнале спутников

«2ГИС» представил новый режим навигации «Шаг за шагом», который помогает продолжать движение по маршруту в местах с нестабильной геолокацией. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе геосервиса.
Если приложение фиксирует проблемы с определением местоположения, оно автоматически предлагает перейти в новый режим. В нем маршрут показывается как последовательность отдельных шагов. Для каждого участка пути на экране отображается ключевая информация ― направление движения, расстояние до ближайшего маневра и ориентир, который поможет не сбиться с маршрута. После прохождения участка можно вручную переключиться к следующему шагу.
Режим «Шаг за шагом» доступен в автонавигаторе, грузовом навигаторе и навигаторе для пешеходов.
«Когда сигнал от спутников нестабилен, навигация может становиться менее надёжной: местоположение определяется неточно, пользователю приходится чаще сверяться с маршрутом и отвлекаться на телефон. Мы запустили режим “Шаг за шагом”, чтобы даже в таких условиях маршрут оставался понятным, а движение — более предсказуемым и спокойным», — отметил руководитель продуктов транспорта и навигации в «2ГИС» Сергей Кириллов.
Ручное позиционирование доступно и в режиме карты, когда не включен навигатор. Если «2ГИС» видит, что сигнал спутников нестабилен, сервис предлагает нажать кнопку «Уточните, где вы» и самостоятельно выбрать свою точку на карте. После этого можно искать места, строить маршруты и пользоваться картой, исходя из указанной позиции.
Если у пользователя включена функция «Друзья на карте», близкие увидят эту геопозицию с пометкой, что она указана вручную. Когда сигнал спутников снова станет стабильным, приложение предложит вернуться к автоматическому определению местоположения.
В Москве в последние годы регулярно возникают проблемы с геолокацией. Навигаторы и карты могут неточно определять местоположение, а иногда устройства и вовсе «переносят» пользователей в другие города и страны. Эксперты связывают проблемы с работой средств радиоэлектронной борьбы, которые глушат сигналы со спутников для противодействия атакам беспилотников. К ситуации пытаются адаптироваться как рядовые жители столицы, так и бизнес. «Яндекс Карты» выпустили функцию для мест с нестабильной геолокацией в декабре 2025 года.