«2ГИС» запустил режим навигации при нестабильном сигнале спутников

Анна Винтур и Мерил Стрип снялись вместе для обложки Vogue
Автор книги «Служанка», по которой сняли фильм «Горничная», раскрыла свою личность
Роспотребнадзор примет меры из‑за проявления на маркетплейсах крема La Roche-Posay с бензолом
NYT: создатель биткоина Сатоши Накамото — это британский криптограф Адам Бэка
У «VK Видео» появилась премиум-подписка для просмотра роликов без рекламы
Союзмультфильм полностью перейдет на гибрид ИИ и классической анимации
Google добавил в Chrome вертикаль­ную панель вкладок
В Греции подросткам младше 15 лет запретят пользоваться соцсетями
Сервис «Звук» запустил проект ко Дню космонавтики
Джейкоб Элорди назвал свою любимую видеоигру
В России первые пассажиры сели в поезд по биометрии
В США впервые судят мужчину за создание интимных ИИ-изображений
Фонд «Жизнь как чудо» проведет благотворительную распродажу в поддержку детей с заболеваниями печени
Одесса Эзайон на первых кадрах драмеди «Беспечный возраст»
«Метелица» возвращается: легендарный клуб на Новом Арбате открывается в новом формате
Источник: Канье Уэст должен вернуть 11 млн фунтов стерлингов за несостоявшийся концерт в Лондоне
Вышел новый трейлер пятого сезона «Папиных дочек»
«Читай-город»: спрос на Библию в России накануне Пасхи вырос в 1,5 раза
Выставка о доме ВХУТЕМАСа на Мясницкой, 21, откроется в Центре «Зотов» 30 апреля
На Wildberries появятся товары продавцов из Эфиопии
«Союзмультфильм» представит мультсериал «Крошки» с персонажами советских лент к своему 90-летию
Том Холланд рассказал, что для нового «Человека-паука» все еще доснимают «очень забавные» сцены
В Москве пройдет забег с собаками «Быстрый пес»
Для образа Миранды Пристли Мерил Стрип вдохновлялась работой Майка Николса и Клинта Иствуда
Брат Кэтрин О’Хары рассказал о прощальном сне перед ее смертью
Число посетителей зоопарка в Японии благодаря макаке Панчу выросло в 4 раза
Академия кинематографических искусств объявила даты 99-й и 100-й церемоний вручения «Оскара»
Концертные сцены в «Матери Марии» с Энн Хэтэуэй навеяны туром «Reputation» Тейлор Свифт

«2ГИС» запустил режим навигации при нестабильном сигнале спутников

Афиша Daily
Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

«2ГИС» представил новый режим навигации «Шаг за шагом», который помогает продолжать движение по маршруту в местах с нестабильной геолокацией. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе геосервиса.

Если приложение фиксирует проблемы с определением местоположения, оно автоматически предлагает перейти в новый режим. В нем маршрут показывается как последовательность отдельных шагов. Для каждого участка пути на экране отображается ключевая информация ― направление движения, расстояние до ближайшего маневра и ориентир, который поможет не сбиться с маршрута. После прохождения участка можно вручную переключиться к следующему шагу.

Режим «Шаг за шагом» доступен в автонавигаторе, грузовом навигаторе и навигаторе для пешеходов.

© «2ГИС»

«Когда сигнал от спутников нестабилен, навигация может становиться менее надёжной: местоположение определяется неточно, пользователю приходится чаще сверяться с маршрутом и отвлекаться на телефон. Мы запустили режим “Шаг за шагом”, чтобы даже в таких условиях маршрут оставался понятным, а движение — более предсказуемым и спокойным», — отметил руководитель продуктов транспорта и навигации в «2ГИС» Сергей Кириллов.

Ручное позиционирование доступно и в режиме карты, когда не включен навигатор. Если «2ГИС» видит, что сигнал спутников нестабилен, сервис предлагает нажать кнопку «Уточните, где вы» и самостоятельно выбрать свою точку на карте. После этого можно искать места, строить маршруты и пользоваться картой, исходя из указанной позиции.

Если у пользователя включена функция «Друзья на карте», близкие увидят эту геопозицию с пометкой, что она указана вручную. Когда сигнал спутников снова станет стабильным, приложение предложит вернуться к автоматическому определению местоположения.

В Москве в последние годы регулярно возникают проблемы с геолокацией. Навигаторы и карты могут неточно определять местоположение, а иногда устройства и вовсе «переносят» пользователей в другие города и страны. Эксперты связывают проблемы с работой средств радиоэлектронной борьбы, которые глушат сигналы со спутников для противодействия атакам беспилотников. К ситуации пытаются адаптироваться как рядовые жители столицы, так и бизнес. «Яндекс Карты» выпустили функцию для мест с нестабильной геолокацией в декабре 2025 года.  

Расскажите друзьям