СМИ: из фильма о Майкле Джексоне убрали упоминания об обвинениях в растлении несовершеннолетних

Из фильма о Майкле Джексоне убрали упоминания об обвинениях в растлении несовершеннолетних. Из‑за этого производство байопика о музыканте растянулось и потребовало пересъемок, сообщил Variety.
По информации источников издания, картина должна была исследовать влияние обвинений на жизнь поп-звезды. Но адвокаты семьи Джексона обнаружили в соглашении с одним из обвинителей, Джорданом Чандлером, запрет на его упоминание в кино.
Из‑за этого авторам ленты пришлось заметно изменить историю. Из проекта удалили эпизод с прибытием следователей на ранчо «Неверленд», где жил Джексон. Изначально предполагалось, что байопик начнется как раз со сцены обыска в «Неверленде».
Как утверждают собеседники СМИ, из фильма вырезали вообще все упоминания о скандальных процессах, связанных с Джексоном. Для разработки нового сценария картины, команде потребовалось дополнительное время.
Ситуацию усложнили пожары в Голливуде, в результате которых пострадал дом сценариста Джона Логана. В результате премьеру «Майкла» перенесли с 18 апреля 2025 года на 3 октября, а затем отложили и вовсе до весны 2026 года.
Съемочной группе пришлось отработать 22 дополнительных дня, чтобы снять полностью новую третью часть фильма и доработать сцены из начала ленты. Пересъемки обошлись продюсерам в сумму от 10 до 15 млн долларов.
По словам инсайдеров, наследники Джексона взяли на себя дополнительные расходы, поскольку это их упущение потребовало внесения изменений в картину. Теперь байопик закончится на гастрольном туре «Bad», во время которого Джексон был на пике славы. Он прошел еще до первых обвинений в адрес музыканта.
Ожидается, что «Майкл» расскажет о сложных отношениях Джексона с отцом, старте его сольной карьеры отдельно от Jackson 5, тяжелом восстановлении после ожогов головы, полученных на съемках рекламы Pepsi в 1984 году, и дальнейшем злоупотреблении обезболивающими препаратами.
Майкла Джексона в байопике сыграл его племянник Джафар Джексон. В роли отца певца, Джо Джексона, предстал Колман Доминго. Сын Майкла, Принс Джексон, выступил исполнительным продюсером фильма.