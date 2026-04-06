Стивен Спилберг назвал «Дюну» Вильнева одним из любимых сайфай-фильмов всех времен

В интервью Empire Стивен Спилберг признался, что «Дюна» Дени Вильнева — одна из его любимых научно-фантастических серий фильмов. Особенно режиссера впечатлила вторая часть.
«В последнее время я полюбил „Дюну“. Они входят в число моих любимых научно-фантастических фильмов не только последнего времени, а вообще за всю историю. Особенно вторая часть. Я считаю, что „Часть вторая“ — лучший фильм, который Дени когда-либо снял. Не могу дождаться третьего — уверен, он покажет его мне пораньше. Я такой его фанат», — поделился Спилберг.
Он также сравнил подход Вильнева к романам Фрэнка Герберта с тем, как Гильермо дель Торо работал над «Франкенштейном». «Дань Вильнева книгам подобна тому, как дель Торо отдал дань Мэри Шелли: он почтил ее, как Дени почтил Фрэнка Герберта», — сказал режиссер.
В том же интервью Спилберг признался, что в восторге от «Орудий» Зака Креггера — настолько, что у него отпало желание самому снимать хоррор. «Когда я смотрю такой отличный фильм ужасов, как „Орудия“, у меня нет никаких особых потребностей. Он меня полностью удовлетворяет», — заключил он.