Безвиз с Саудовской Аравией заработает 11 мая

С 15 сентября 2025 года безвизовый режим для граждан России введен в Китае. Россияне могут находиться в КНР без визы до 30 дней. Въехать получится «в деловых, туристических, экскурсионных целях, для посещения родственников и друзей или в рамках обмена». Недавно Китай уведомил Россию о готовности продлить безвизовый режим для россиян на один год.