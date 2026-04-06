На неделе 6–12 апреля в Москве похолодает

Безвиз с Саудовской Аравией заработает 11 мая

Соглашение между Россией и Саудовской Аравией о взаимной отмене виз заработает 11 мая 2026 года. Об этом заявил МИД РФ. 

Согласно договоренности, граждане Российской Федерации смогут въезжать и пребывать на территории Саудовской Аравии непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года. 

Исключение ― граждане, которые собираются учиться, работать, проживать на территории королевства или совершать хадж или умру в период хаджа. Всем им по-прежнему нужно получать соответствующую визу.

Аналогичные права при посещении РФ предоставляются и гражданам Саудовской Аравии.

Соглашение о взаимной отмене виз было подписано в декабре 2025 года. Эксперты туристической отрасли ожидают, что безвизовый режим приведет к многократному росту турпотока между странами. Он не только упростит поездки саудовских туристов в Россию, но и откроет для россиян перспективное массовое направление — Саудовскую Аравию.

С 15 сентября 2025 года безвизовый режим для граждан России введен в Китае. Россияне могут находиться в КНР без визы до 30 дней. Въехать получится «в деловых, туристических, экскурсионных целях, для посещения родственников и друзей или в рамках обмена». Недавно Китай уведомил Россию о готовности продлить безвизовый режим для россиян на один год.

